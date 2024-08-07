07 августа 2024, 22:17

План работы молодежного совета на 6 месяцев утвердили в фонде ОМС Подмосковья

Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Сотрудники территориального фонда обязательного медицинского страхования утвердили план работы молодежного совета на второе полугодие. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участники заседания предложили свои идеи на грядущие шесть месяцев, а также подвели итоги работы за первое полугодие.

«15 членов молодежного совета присутствовали на заседании. Это очень хорошо, поскольку показывает заинтересованность молодежи в развитии нашей организации. В дополнении прошли выборы заместителей председателя МС», - отметила председатель первичной профсоюзной организации территориального фонда ОМС Московской области Кристина Пилипенко.

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Работа Молодежный
07 августа 2024, 23:18
Благотворительная ярмарка «Сундук Добра» пройдет в Серпухове 17 августа
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В Музейно-Выставочном центре в Серпухове пройдет благотворительная акция «Сундук Добра». Организатором мероприятия выступает отделение общественной организации «Союз женщин Подмосковья».

Все желающие смогут внести свой вклад в помощь нуждающимся и принести вещи в дар. В рамках акции принимаются одежда и обувь для детей и взрослых, игрушки, книги, канцтовары, мелкая бытовая техника, посуда, белье и особенно школьная и спортивная форма.

Для удобства участников, вещи можно передать в Музейно-Выставочный центр 15 августа с 9:00 до 19:30 и 16 августа с 9:00 до 15:00, а 17 августа с 10:00 до 13:00 состоится ярмарка.

Основное правило для благотворителей: все вещи должны быть чистыми и находиться в рабочем состоянии.

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Благотворительность Серпухов Ярмарки
07 августа 2024, 23:09
Киноцентр с клубом в Дзержинском достроят к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как идет строительство нового киноцентра в Дзержинском. Здание начали возводить еще в феврале 2021 года и сейчас его готовность достигла 86%.

Как пояснили в ведомстве, сейчас полностью готовы конструкции надземной части развлекательного комплекса, завершены работы по устройству наружных сетей, строители приступили к отделочным работам и параллельно монтируют инженерные системы.

В здании разместятся универсальный трансформируемый зал на 500 зрителей, кафе, клубная зона, рассчитанная на 300 посетителей, рекреационные и выставочные помещения.

Кроме того, по проекту появится и подземный паркинг на 549 автомобилей.

Достроить киноцентр планируют к концу декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Кино Дзержинский
07 августа 2024, 22:44
Замглавы Серпухова Татьяна Орлова посетила «Кукольный дом» Галины Крюковой
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В Серпухове «Кукольный дом» имени Галины Крюковой уже на протяжении 15 лет объединяет талантливых мастериц, которые создают удивительные и красочные композиции своими руками. Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова посетила музей познакомилась с богатой коллекцией.

Собрание экспонатов охватывает разные эпохи и темы: от Серпухова 15 века до событий Великой Отечественной войны, а также праздников, таких как Масленица и Новый год. Каждое событие сопровождается специальными выставками - в прошлом году были представлены проекты «Купечество Серпухова» и «Посвящение Александру Николаевичу Островскому». В честь юбилея города мастерицы также готовят сюрприз.

С 2021 года искусницы работают в здании Культурно-досугового объединения, где им предложили переехать на первый этаж. Это решение позволило разместить еще больше экспонатов благодаря просторному помещению.

«Мы подумаем над вывеской, чтобы как можно больше людей узнали об этом удивительном царстве кукол. Я рада была познакомиться с работами наших искусниц. Отдельное спасибо Нине Ефимовне Сапожниковой и Татьяне Сергеевне Кунах за познавательную экскурсию. Вопрос организации пространства для выставок и творчества держим на контроле», - отметила Татьяна Анатольевна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Выставки Серпухов
07 августа 2024, 22:28
Расчистку пруда начали в селе Липицы под Серпуховом
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В селе Липицы городского округа Серпухов начались работы по расчистке местного пруда в рамках программы «Экология и окружающая среда на 2023–2027 годы». Этот водоем пользуется популярностью у жителей как место для отдыха.

Специалисты уже удалили крупные деревья, которые затрудняли доступ к воде. В настоящее время продолжается уборка водорослей, ряски и мелкого мусора с поверхности пруда.

Кроме Липицкого пруда, в ближайшее время расчистка водоемов запланирована также в деревнях Левашово, Никифорово и Калугино. В поселке Мирный работы по преображению пруда завершились в июле.

Напомним, что жители активно обращались на «выездной администрации» с просьбой очистить водоем, который зарос камышом. Также за расчистку пруда голосовали на портале «Добродел».

Отметим, что все работы проводятся за счет средств муниципального бюджета. Создание экологически чистых и комфортных мест для отдыха жителей остается приоритетной задачей администрации муниципалитета.

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Серпухов Водоемы

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