03 июня 2024, 18:30

План противопожарных мероприятий перевыполнили в подмосковных лесничествах

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» успешно контролируют противопожарную ситуацию. При этом в большинстве городских округов Подмосковья установлен высокий уровень пожарной опасности.

Плановые мероприятия по пожарной безопасности выполняются в срок и даже опережают график. К примеру, уже сейчас длина экрана минерализованных полос составляет 44,49 километра, в то время как плановое значение было 25 километров.

Кроме того, минполосы прочищены на 79,2 километра (вместо запланированных 12), лесные дороги приведены в порядок на 4,18 километра (по плану 0,1), установлено 11 шлагбаумов (вместо 7) и 16 мест отдыха (вместо 11).

Лето - особенно напряженное время для работников лесного хозяйства, где главный приоритет - это предотвращение возгораний и защита лесных ресурсов. Качество выполнения задач строго контролируется специалистами.

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Лесные пожары
03 июня 2024, 18:38
Свыше 2,5 тысячи человек приняли участие в велозаезде в Волоколамске
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области и Михаил Тузов
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Второй старт велозаезда серии Gran Fondo прошел на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Спортивное мероприятие собрало свыше 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам велозаезда предложили три дистанции на выбор: 30, 60 и 100 километров. Для самых маленьких спортсменов подготовили трассы протяженностью четыре, восемь и 12 километров.

На финише всем любителям велоспорта подарили брендированную медаль, а победителям и призерам - памятные подарки от организаторов. В текущем сезоне велозаезда в Подмосковье пройдет еще три старта: 21 июля в Богородском округе, 25 августа в Серпухове и 22 сентября в Рузе.

Напомним, участники велозаездов могут ознакомиться с результатами на официальном сайте соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Один из крупных проектов - первый в Московской области манеж с полноразмерным крытым футбольным полем. Его строят в Домодедове.

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Спортсмены Волоколамск
03 июня 2024, 17:38
Молодежь Солнечногорска поучаствует в форуме «Территория смыслов»
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Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодежь пройдет в Солнечногорске с первого по 29 августа. Мероприятие объединит свыше 2000 молодых профессионалов со всех субъектов России, а также иностранных граждан.

Шестой год подряд форум проведут в Мастерской управления «Сенеж» - это образовательный центр президентской платформы «Россия - страна возможностей».

«Именно здесь перспективная молодежь перенимает опыт у мастеров и наставников, а губернаторы и молодые управленцы учатся за одной партой. Мы рады принимать активных, целеустремленных и талантливых ребят на территории „Сенежа“», - отметил исполнительный директор платформы «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего запланированы пять заездов и девять тематических смен, которые будут посвящены семейным ценностям, молодежной политике, управлению, развитию предпринимательства и добровольчества. В этом году впервые появится международная смена, где лидеры из разных стран мира будут работать над новыми проектами.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

Регистрация заканчивается 20 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана.

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Солнечногорск Молодежь Образование
03 июня 2024, 17:35
Очередную партию гуманитарного груза отправили бойцам на СВО из Балашихи
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Гуманитарную помощь передали депутат Московской областной думы Николай Черкасов, председатель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», волонтеры и неравнодушные жители. Это уже 15-я по счету отправка необходимых вещей на передовую.

В этот раз для военных собрали 300 блиндажных свечей, 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязаных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить их и почувствовать поддержку жителей Балашихи», - сказал Николай Черкасов.

Гуманитарку в зону СВО передают постоянно, эта уже 15-я по счету отправка. Совсем недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль «Лада Нива», генераторы и другие товары, которые необходимы нашим воинам.

В Балашихе работает два пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий - в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Дополнительную информацию можно узнать на сайте volontermo.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
03 июня 2024, 16:57
Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на ремонт пяти дорог общего пользования объявили в Серебряных Прудах. Извещение о сборе заявок опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит отремонтировать транспортные объекты в деревне Песочное, в селах Узуново и Глубокое, а также в населенных пунктах Якимовка и Курбатово.

Начать работы планируется в июле текущего года. Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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Дороги Серебряные пруды

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