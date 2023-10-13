План по уборке зернобобовых культур выполнили в Подмосковье на 98%

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«Валовый сбор составил более 38 тысяч тонн, что превышает объемы сбора прошлого года на 24 тысячи тонны. План по уборке гороха в Подмосковье выполнен на 98%», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В этом году средняя урожайность гороха составила почти 35 центнеров, в прошлом году эти показатели были на уровне 28,8 центнера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и Вьетнам запустили масштабный совместный проект в сельском хозяйстве. Теперь это самый большой инвестиционный проект по молочному животноводству в Московской области, созданный по соглашению между регионом и вьетнамским концерном TH-True Milk.

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