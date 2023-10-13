План по уборке зернобобовых культур выполнили в Подмосковье на 98%
Уборка зернобобовых культур завершается в Подмосковье. На данный момент план выполнили на 98%. Горох собрали более чем с 11 тысяч гектаров земли, что на шесть тысяч гектаров больше, чем за прошлый год.
«Валовый сбор составил более 38 тысяч тонн, что превышает объемы сбора прошлого года на 24 тысячи тонны. План по уборке гороха в Подмосковье выполнен на 98%», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
В этом году средняя урожайность гороха составила почти 35 центнеров, в прошлом году эти показатели были на уровне 28,8 центнера.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и Вьетнам запустили масштабный совместный проект в сельском хозяйстве. Теперь это самый большой инвестиционный проект по молочному животноводству в Московской области, созданный по соглашению между регионом и вьетнамским концерном TH-True Milk.
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