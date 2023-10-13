План по севу озимых культур завершили в Подмосковье

13 октября 2023, 17:15
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 95 тысяч гектаров земель засеяли озимыми культурами в Подмосковье. Это зерновые, рапс и масличные, урожай которых соберут в следующем году.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, озимыми зерновыми засеяли свыше 84 тысяч гектаров, рапсом - 10,5 тысячи гектаров, а масличными - 3,6 тысячи, что больше, чем в прошлом году.

Эти культуры прорастут до наступления зимы и будут продолжать расти весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи

Новости по теме