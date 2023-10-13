План по севу озимых культур завершили в Подмосковье

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, озимыми зерновыми засеяли свыше 84 тысяч гектаров, рапсом - 10,5 тысячи гектаров, а масличными - 3,6 тысячи, что больше, чем в прошлом году.

Эти культуры прорастут до наступления зимы и будут продолжать расти весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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