План по предоставлению земельных участков многодетным семьям перевыполнили в Подмосковье

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве, Коломне, Люберцах, Пушкино, Ступине, Богородском, Воскресенске и Черноголовке.

«В этом году план по обеспечению землей многодетных семей в Подмосковье уже выполнен более чем на 100%. Бесплатные участки предоставили 2169 семьям. Но, несмотря на это, работа по предоставлению земли продолжается в каждом округе», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Так, в 2017 году участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров получила семья Исаевых из Каширы. Андрей и Олеся воспитывают троих детей. На полеченной земле они построили дом, где теперь живут постоянно.

«Наш дом претерпел много изменений и реконструкций, сейчас в доме есть все для комфортной жизни. Конечно же, еще очень многое предстоит сделать, но мы прекрасно понимаем, что стройка дело нелегкое! Главное, есть семья и уютный дом», - рассказала Олеся Исаева.

Всего за 12 лет земельными участками обеспечили свыше 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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