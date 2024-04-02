02 апреля 2024, 16:10

План обработки парков от клещей утвердили в Подмосковье

Министерство благоустройства Московской области
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Акарицидную обработку парковых территорий проведут в Подмосковье к летнему сезону. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Обработки, направленные на борьбу с иксодовыми клещами, проведут по утвержденному плану. Посетителей заранее оповестят о мероприятиях, а непосредственно в день обработки посещение парка ограничат.

Акарицидная обработка будет проводиться с 6:00 до 12:00 утра по Московскому времени. После ее окончания будут установлены информационные таблички. Повторная обработка будет через 1,5 месяца.

Стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Благоустройство Парки
02 апреля 2024, 16:19
Сотрудница подмосковной Росгвардии выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по плаванию
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Спортсменка из Главного управления подмосковной Росгвардии лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по плаванию. Турнир проводился среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти страны.

Как рассказали в ведомстве, спортсмены состязались в плавании на спине, брассом, баттерфляем, вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров, а также в комплексном плавании и командной эстафете на дистанции 200 метров.

Алина Бордей завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин.

Сотрудница Росгвардии является мастером спорта по плаванию и ежегодно участвует в ведомственных соревнованиях, занимая призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Женщины Росгвардия Полиция
02 апреля 2024, 16:17
Дорогу отремонтировали на Центральной улице в Балашихе
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Дорожные работники отремонтировали дорогу на Центральной улице в микрорайоне Николо-Архангельский в Балашихе. Ямочный ремонт осложнялся большим количеством луж, поэтому рабочим пришлось сначала их осушить, а затем засыпать асфальтно-бетонной смесью.

Всего с начала сезона работники балашихинского МБУ уже выполнили более 300 задач по ямочному ремонту дорожного покрытия в округе. В ближайших планах отремонтировать еще 200 объектов дорожной инфраструктуры.

Список дорог, подлежащих ремонту ежедневно обновляется.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Машины Балашиха Ремонтные работы
02 апреля 2024, 16:16
Сотрудники полиции усилят контроль за перевозками грузов в Ступине
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Сотрудники полиции проведут профилактические мероприятия в Ступине с 1 по 7 апреля. Одно из них — «Грузовик». Его главная цель — активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.

Инспекторы уделят особое внимание профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, соблюдению установленной скорости для грузовиков, а также следованию требований технического регламента ТС.

Помимо этого, с 1 по 7 апреля пройдет профилактическое мероприятие «Опасный груз». Сотрудники полиции проверят транспортные средства, задействованные в сфере перевозок опасных грузов. Они проконтролируют соответствие конструкции, технического состояния, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция Ступино
02 апреля 2024, 15:51
Подготовку к ремонту творческого центра «Созвездие» ускорят в Одинцове
пресс-служба администрации городского округа Одинцово
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Проработку проектной документации, необходимой для ремонта творческого центра «Созвездие» в Голицине, в ближайшее время ускорят. Об этом заявил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов на встрече с инициативными жителями.

Чтобы привести в порядок здание «Созвездия», как уточнил Андрей Иванов, потребуется свыше 240 миллионов рублей.

«Также немалые средства потребуются на капитальный ремонт Голицынского музея», - отметил глава Одинцова Андрей Иванов.

На встрече с инициативными жителями в Голицыне рассмотри и ряд других важных вопросов. Так, в администрации пообещали помочь жителям южной части населенного пункта решить проблему с нехваткой банков. Новые отделения открыть там нельзя, но можно попробовать перенести туда уже имеющееся. Этот возможность буду прорабатывать. Глава округа также предложил установить на юге города дополнительные банкоматы, именно из-за их отсутствия чаще всего страдают местные жители.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Банки Ремонтные работы

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