План обработки парков от клещей утвердили в Подмосковье

Обработки, направленные на борьбу с иксодовыми клещами, проведут по утвержденному плану. Посетителей заранее оповестят о мероприятиях, а непосредственно в день обработки посещение парка ограничат.

Акарицидная обработка будет проводиться с 6:00 до 12:00 утра по Московскому времени. После ее окончания будут установлены информационные таблички. Повторная обработка будет через 1,5 месяца.

Стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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