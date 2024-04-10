Писательница из Воскресенска Ольга Новикова презентовала новую книгу
Во дворце культуры «Химик» состоялась презентация книги Ольги Новиковой «Все для внучки Сонечки». Этот сборник объединил стихотворения, вдохновленные ее младшей внучкой, а также личные воспоминания автора.
Писательница рассказала, что книга - это ее дань любви к внучке Сонечке. В ней можно найти множество живописных образов, напоминающих о беззаботных днях детства. В прошлом году Ольга Новикова также опубликовала похожий сборник, посвященный внуку Диме.
Ольга Новикова, родившаяся и проживающая в Воскресенске, известна как автор многочисленных стихотворений, многие из которых положены на музыку. Она активно участвует в литературной жизни города как член Союза писателей России и Академии российской словесности, заслужив статус заслуженного поэта Подмосковья.
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