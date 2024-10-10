Александра Мазуркевич пишет рассказы для детей среднего и старшего возраста, в основе которых - занимательные истории из повседневной жизни, зарисовки о братьях наших меньших. Герои - обычные люди, живущие рядом. Сюжеты невыдуманные, они состоят из рассказов друзей, наблюдений и необычных случаев из жизни.

В этом году участие в литературном конкурсе принимают как профессиональные писатели, так и новые талантливые авторы. Награждение победителей премии «Человек слова - 2024» состоится в 2025 году 31 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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