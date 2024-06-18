Пироговское шоссе в Мытищах реконструируют до конца года

«Новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы движения. Его длина составит около 80 метров», - уточнили в ведомстве.

Сейчас также продолжаются работы по переустройству сетей связи. На участке от путепровода через железную дорогу до примыкания к автодороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка» приступили к уширению дорожного полотна.

Напомним, новый путепровод позволит улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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