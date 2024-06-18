18 июня 2024, 15:34

Пироговское шоссе в Мытищах реконструируют до конца года

Минтранс Подмосковья
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Дорожники приступили к устройству четвертой опоры правой стороны путепровода через железную дорогу на Пироговском шоссе в Мытищах. В региональном Минтрансе уточнили, что транспортный объект достроят до конца года.

«Новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы движения. Его длина составит около 80 метров», - уточнили в ведомстве.

Сейчас также продолжаются работы по переустройству сетей связи. На участке от путепровода через железную дорогу до примыкания к автодороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка» приступили к уширению дорожного полотна.

Напомним, новый путепровод позволит улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Мытищи Дороги
18 июня 2024, 16:11
Водоснабжение квартир наладят в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках
Администрация г.о Химки
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Новый водорегулирующий узел строится в жилом комплексе «Новогорск-Парк» в Химках. Это необходимо для того, чтобы наладить водоснабжение квартир.

Ход работ обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Систему подачи воды в жилом квартале «Новогорск парк» начали ремонтировать после перебоев в работе из-за ошибок застройщика при проектировании узла. Новый водорегулирующий узел наладит параметры водоснабжения на всех этажах жилого комплекса.

Сейчас специалисты заканчивают строительство железобетонного основания и прокладку силовых и слаботочных кабелей. Работы планируют закончить к середине июля.

Вместе с тем в Химках ремонтируют семь водосточных колодцев на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте. Также специалисты промоют 1,2 километра сетей, проведут строительно-монтажные работы по переустройству сетей ливневой канализации. На всех участках ремонта работают малые и большие илососные машины, службы эксплуатации и подрядные организации. Сотрудники «Химводостока» круглосуточно следят за работой ливневых насосных станций в Химках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Строительство
18 июня 2024, 16:11
Более 2 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала мая
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Ямочный ремонт активно проводят в Подмосковье под присмотром министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала мая во дворах региона отремонтировали свыше двух тысяч дорожных неровностей.

«В этом сезоне подрядные организации устранят 575 тысяч квадратных метров ям в рамках планового ремонта. Работы запланированы в 33 муниципалитетах», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По словам министра, на данный момент уже более половины асфальтового покрытия от заявленного плана привели в порядок. Прежде всего работы проводятся по тем дефектам, по которым поступают обращения от жителей.

На данным момент работы завершили в 11 округах Подмосковья, включая Химки, Лыткарино, Наро-Фоминск и другие.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
18 июня 2024, 16:06
Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти»
Министерство образования МО
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Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» стартовала в преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Жителей Подмосковья пригласили принять участие и зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны на интернет-платформе деньпамяти.рф.

Участники акции также могут просмотреть интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже сейчас на сайте доступны более 60 видеороликов с воспоминаниями о войне от блокадников и фронтовиков.

Кроме того, на сайте акции можно сделать пожертвования. Все собранные средства направят на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

В 2023 году неравнодушные граждане зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей, а также собрали порядка 1,5 миллиона рублей, которые были переданы на поддержку ветеранов.

Фонд «Память поколений» уже восемь лет помогает ветеранам, предоставляя им слуховые аппараты, коляски и другие необходимые вещи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Великая Отечественная война
18 июня 2024, 15:42
Более 700 метров тепловой сети заменили в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Специалисты переложили тепловые сети на нескольких улицах Лобни. Работы проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ключевая задача проводимых сейчас работ - обеспечение бесперебойной передачи тепла. Со старта ремонтов в Лобне уже переложили участки тепловых сетей и тепловые трассы на улицах Победы, Чкалова, Краснополянская, Молодежная и Букинском шоссе. Всего - более 700 метров.

«В нашем городе в этом году в рамках капитального ремонта проводится масштабная работа по перекладке тепловых сетей с применением трубы с пенополиуретановой изоляции. К примеру, уже проведены работы по замене тепловой сети протяженностью 360 метров с увеличением диаметра до Ду400 от Ленина, 18 до Юбилейной, 4к4», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

Качественное выполнение работ позволит снизить количество аварий на тепловых сетях в холодные времена года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Отопление

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