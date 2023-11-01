Пироговское шоссе расширят в Мытищах
Участок Пироговского шоссе о Угольной улицы до примыкания к дороге «Виноградово — Болтино — Тарасовка» расширят в Мытищах. Работы уже стартовали и завершатся в четвертом квартале 2024 года.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, строители приступили к устройству земляного полотна, после чего приступят к укладке щебеночного основания. Вместе с этим продолжается возведение путепровода через железную дорогу. Там перекладывают коммуникации обустраивают локальные очистные сооружения и ливневую канализацию.
Расширение дороги позволит улучшить транспортную ситуацию на шоссе и обеспечить доступность жилых кварталов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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