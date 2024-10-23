Пилоты из Дмитрова приняли участие в международном фестивале аэронавтики

Пилоты на международном фестивале аэронавтики «Познай Армению с небес» пролетели над Ереваном, поселком Гарни и Апаранским водохранилищем.

Дмитровские воздухоплаватели не в первый раз принимают участие в мероприятии. Кроме любительских полетов, впервые в этом году провели и конкурсные в рамках Открытого кубка Армении.

«Участие наших воздухоплавателей в международном фестивале в Армении - это не только признание их мастерства, но и важный шаг в укреплении международных связей и культурного обмена», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Напомним, что фестиваль аэронавтики «Познай Армению с небес» проводят в республике с 2017 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».