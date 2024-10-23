23 октября 2024, 15:44

Пилоты из Дмитрова приняли участие в международном фестивале аэронавтики

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Ежегодный международный фестиваль аэронавтики прошел в Армении. Участниками спортивного мероприятия стали свыше 20 воздухоплавателей с экипажами из 10 стран. Пилоты из Дмитрова так же посетили фестиваль.

Пилоты на международном фестивале аэронавтики «Познай Армению с небес» пролетели над Ереваном, поселком Гарни и Апаранским водохранилищем.

Дмитровские воздухоплаватели не в первый раз принимают участие в мероприятии. Кроме любительских полетов, впервые в этом году провели и конкурсные в рамках Открытого кубка Армении.

«Участие наших воздухоплавателей в международном фестивале в Армении - это не только признание их мастерства, но и важный шаг в укреплении международных связей и культурного обмена», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Напомним, что фестиваль аэронавтики «Познай Армению с небес» проводят в республике с 2017 года.

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Спортсмены Фестивали Дмитров
23 октября 2024, 17:05
Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою прошел в Мытищах
Федерация Армейского рукопашного боя Московской области
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В Мытищах прошли всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди молодежи «Турнир памяти воинов». Соревнования посвятили военнослужащим и сотрудникам силовых структур, отдавшим жизнь при защите родины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали более 350 спортсменов из Москвы, Омска, Брянска, Тулы и других городов. Представители Подмосковья завоевали 18 наград - четыре золотых, девять серебряных и пять бронзовых.

Почетными гостями турнира стали олимпийская чемпионка Светлана Журова, дочь Героя России Ольги Качуры Елена Карабет, а также ветераны СВО и их семьи. Бои каждой весовой категории были посвящены Героям СССР и России.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Строитель» с 18 по 21 октября в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Спортсмены
23 октября 2024, 16:56
Глава Чехова проверил отопление в дошкольном отделении лицея № 4
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В Чехове продолжаются традиционные обходы дворов и общественных пространств. Глава округа Михаил Собакин проверил состояние тротуаров, детских площадок и территорий.

Внимание руководителя муниципалитета привлекли ветхие заборы на центральных улицах города. Он поручил ответственным лицам разобраться, кому они принадлежат, и привести ограждения в порядок.

Поручения профильным специалистам даются сразу же, во время обхода. В короткий срок их приведут в исполнение.

Глава Чехова проверил и подачу отопления в дошкольное отделение лицея № 4. Михаил Собакин убедился, что батареи в детском саду горячие, тепло там поступает в полном объеме.

Один из местных жителей обратился к руководителю муниципалитета с просьбой спилить сухие ветки рядом с детским садом. Михаил Собакин дал соответствующее поручение руководителю учреждения «Чеховское благоустройство» и пообещал, что все будет сделано.

Подобные мониторинги сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будут продолжаться и далее. Каждое замечание всегда находится на личном контроле главы округа.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
23 октября 2024, 16:53
Депутаты в Солнечногорске провели более 50 встреч с жителями за полгода
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Заседание политического совета партии «Единая Россия» состоялось в Солнечногорске. За период с января по июль 2024 года депутаты провели свыше 50 встреч с горожанами.

Более 70% обращений граждан уже обработали, остальные вопросы решат в ближайшее время.

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Члены партии рассмотрели предложения избирателей, их учтут при формировании бюджета округа перед его окончательным утверждением. За первое полугодие депутаты провели более 50 встреч с жителями. Большая их часть касалась вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи. Помимо этого, в партию приняли двух новых единомышленников.

«Мы регулярно с коллегами собираемся и обсуждаем направления работы, которые помогают нам быть ближе к жителям. Спланировали, что и как будем делать по каждой сфере, где нам стоит усилиться», - отметил глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Солнечногорск «Единая Россия»
23 октября 2024, 16:37
Сроки оказания земельных услуг сократят в Подмосковье в 2025 году
Сергей Хакимов
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С 1 января 2025 года Министерство имущественных отношений Подмосковья перейдет на новый формат работы. Несмотря на это, граждане, как и прежде, смогут подавать заявления и получать результаты через региональный портал госуслуг.

Сегодня все услуги блока доступны в электронном формате. Ежегодно в Московской области предоставляется около 260 тысяч таких услуг. Основной приоритет - улучшение качества и сокращение сроков их оказания, а также снижение количества отказов благодаря новым цифровым решениям.

«Несмотря на то, что в данном направлении уже много сделано, задача по-прежнему является актуальной, поэтому мы планируем сделать еще один шаг в сторону повышения качества предоставляемых услуг ведомством», - отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства сделал акцент на сокращении сроков предоставления услуг и снижении процента отказов.

Госуслуги

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