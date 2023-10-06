Пилотный жилой дом на металлокаркасе построят в Подмосковье
В Московской области могут построить жилой дом на металлокаркасе. Соответствующий меморандум подписали ЕВРАЗ и группа компаний «Самолет», сообщили в министерстве жилищной политики региона.
Жилой комплекс построят в деревне Мисайлово и деревне Дальние Прудищи в Ленинском городском округе. Соглашение подписали на строительном форуме в Екатеринбурге.
«Технология строительства на основе стального каркаса больше похожа на промышленное производство и отверточную сборку здания, чем на обычное возведение постройки на стройплощадке. Использование металлоконструкций позволяет сократить сроки возведения зданий на 30-50% и трудозатрат на площадке на 30% по сравнению с технологией строительства на основе монолита», - сообщил директор по развитию ЕВРАЗа Роман Рожнов.
«„Самолет“ традиционно является одним из лидеров во внедрении современных методов строительства, и подписание меморандума в очередной раз это подтверждает», - заявил руководитель управления развития и инноваций продукта застройщика Вячеслав Морозов.
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