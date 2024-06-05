Пилотный проект по аренде детских автокресел запустили в Химках
Первый в Московской области пилотный проект «Пусть у каждого ребенка будет автокресло» стартовал в Химках. Жители и гости городского округа могут безвозмездно сдать или взять в аренду детское автокресло.
Пункт сбора кресел расположен на площадке экологической организации «Собиратор» торгового центра «Мега». В день запуска акции автокресла получили 15 семей.
«Автокресло - это, прежде всего, безопасность ребенка. Соблюдая простые правила и меры предосторожности, вы сможете не только обеспечить для ребенка комфортную поездку в автомобиле, но также обезопасить в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия», - поделился заместитель начальника Госавтоинспекции по городскому округу Химки, майор полиции Владимир Пиндюр.
Чтобы получить кресло в аренду, нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка или паспорт с отметкой о детях, СТС на автомобиль или аккаунт каршеринга, водительское удостоверение, ОСАГО. Площадка в «Меге Химки» работает ежедневно: с 10:00 до 20:00.
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