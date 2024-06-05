Пилотный проект по аренде детских автокресел запустили в Химках

Ученики спортивной школы олимпийского резерва выступили от Химок на турнире по фехтованию «Сурские клинки». Они стали чемпионами как в личных, так и в командных программах. Всего за победу боролись свыше 240 участников.

Золото в своих возрастных категориях заслужили Лазарев и Виктория Точенова. Серебро среди девочек до 12 лет взяла Анастасия Пудова. В командных зачетах в той же группе победителями в составе сборной Подмосковья стали Мария Гриценко, Виктория Точенова и Анастасия Пудова. Среди мальчиков - Даниил Песков и Матвей Власов. Третье командное место в старшей группе заняли Алиса Агапова, Кристина Ильина, Мария Луценко и Юлия Щербакова, а в младшей - Ксения Карасева, Александра Кузьмина, Ева Орлова и Елизавета Поликарпова.

«В городском округе Химки „Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию“ одна из немногих в нашей стране специализируется по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. За период ее действия воспитана целая плеяда блестящих спортсменов - победителей и призеров первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Всего участие в турнире приняли 140 фехтовальщиков в возрасте до 15 лет и свыше 100 спортсменов до 12 лет. Они соревновались за восемь комплектов медалей.

Напомним, что фехтовальщики из Химок ранее взяли серебро и бронзу на Открытом чемпионате союзного государства по фехтованию в Минске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».