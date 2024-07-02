02 июля 2024, 18:47

Пилотный проект «Чистая контейнерная площадка» стартовал в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Пилотный проект «Чистая контейнерная площадка» запустили в Подмосковье. В его рамках мобильные группы начнут следить за чистотой на проблемных территориях в Солнечногорске.

«Всего в Солнечногорске насчитывается 104 проблемные контейнерные площадки, на которых установлено 353 бака и 68 бункеров. Мы приняли решение запустить работу двух мобильных бригад в составе одного водителя и двух дворников, которые в течение дня на ГАЗели контролируют состояние всех площадок», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Работа строится по следующему принципу: бригады приезжают на контейнерные площадки, делают фото «до», приводят в порядок территории - убирают баки и пространство вокруг, а потом делают фото «после». Рабочую группу инструктируют и обучают работе в мобильном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор
02 июля 2024, 19:36
Оборудование в спортивных школах Химок обновят в этом году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка поступят в спортивные учреждения Химок в этом году. Ресурсы обновят в школах олимпийского резерва № 1 и по летним видам спорта, а также в училище олимпийского резерва № 3

Закупку осуществят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Инвентарь позволит вывести тренировочный процесс на новый уровень, а также повысить выносливость атлетов.

«Нам удалось достичь в этом направлении положительных результатов, и с каждым годом мы только набираем темпы. Если за прошлый год нам удалось приобрести спортивное оборудование и инвентарь в пять организаций спортивной подготовки для приведения их в нормативное состояние, то в этом году мы поставили планку в 10 учреждений. На эти цели из трёх бюджетов предусмотрено финансирование - свыше 58 миллионов рублей», - отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Список закупок для спортивных школ олимпийского резерва Подмосковья составляют на основании нескольких критериев: число спортсменов, которые входят в состав сборных области и России, количество победителей и призеров национальных чемпионатов и первенств в году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
02 июля 2024, 19:34
Строительство участка ЦКАД в Одинцовском округе закончат в этом году
Читайте нас в: Google Новости
Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги продолжается в Одинцовском округе. Работы завершены уже на 60%.

Проект состоит из пяти основных элементов: тоннеля, моста через реку Вяземку и трех путепроводов, которые пересекают улицу Ямскую, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления. Установка пролета путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления уже выполнена.

«Конструкцию опустили на постоянные опоры, сейчас занимаются устройством плиты проезжей части и парапетным ограждением. В целом все строительные работы на обходе выполнены на 60%», - сообщил зампред правительства региона Марат Хуснуллин.

Строители также закончили монтаж пролета над железной дорогой. Начались работы по устройству плиты проезжей части и парапетных ограждений.

Кроме того, на сегодняшний день вынесено порядка 70% инженерных коммуникаций - это газопровод, напорная канализация, сети связи и электрика. Завершить проект планируют в конце этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
02 июля 2024, 19:28
Свыше 27 гектаров земли передадут производителям сельхозтоваров Подмосковья
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Первые положительные решения судов появились в Подмосковье после введения новых правил по изъятию земель сельхозназначения. Соответствующие изменения вступили в силу в декабре 2022 года. Они позволили уменьшить срок проведения необходимых процедур с трех лет до одного года.

Земельные участки, которые стали объектом судебных разбирательств, долгое время не использовались владельцами по назначению. Несмотря на проводимые мероприятия по муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору, они так и не были задействованы.

На сегодняшний день суд принял положительные решения по земельным участкам общей площадью 27,7 гектара, включая 7,7 гектара в Орехово-Зуевском городском округе, 15,5 гектара в Шатуре и 4,5 гектара в Павловском Посаде.

Планируется, что эти земельные участки в ближайшем будущем будут выставлены на аукцион для привлечения сельскохозяйственных производителей и включения их в сельскохозяйственный оборот.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Суд Сельское хозяйство
02 июля 2024, 18:46
Мужчину с 12-сантиметровым тромбом спасли в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищинскую больницу доставили 64-летнего пациента с болями в области поясницы и потерей чувствительности в конечностях. Используя ультразвуковое оборудование, медики выявили у мужчины тромб длиной 12 сантиметров.

Заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов рассказал, что тромб находился в полой вене. Осложняло операцию, что он был подвижен. Из-за этого неверные действия хирургов могли бы привести к мгновенной смерти.

За жизнь пациента боролась бригада хирургов под руководством главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.

«Была проведена тромбэкстракция - под местной анестезией мы целиком удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили яремную вену на шее, затем через нее провели инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приемов, с максимальной аккуратностью, поскольку ни один инструмент не способен захватить его целиком, а из-за его рыхлой структуры был высок риск развития осложнений», - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Врачи отметили, что тромб сформировался давно. Регулярные профилактические медосмотры могли бы помочь предотвратить осложнения и минимизировать риски для жизни. Сейчас пациент завершил курс реабилитации и готовится к выписке из больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи Медицина

Новости по теме