Пикниковую зону организовали для жителей Белоозерского

Лесничий Виноградовского филиала «Мособллеса» Анна Маркова сообщила, что это единственное место в городе, где это разрешено. Все беседки оборудованы крышами, лавочками и столами. Жителей просят сохранять место в чистоте и порядке, разжигать огонь только в мангале и убирать за собой мусор.

Напомним, с 1 апреля на территории Московской области начался пожароопасный сезон. Разжигать огонь в неположенных местах запрещено, включая зоны отдыха, не предназначенные для этого. За нарушение предписаний грозит штраф от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц, а за умышленный поджог леса предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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