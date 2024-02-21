Пианистка София Куджаева из Воскресенска выступила на гала-концерте в Доме Рахманинова

София с пяти лет занимается музыкой - играет на фортепиано. По словам девочки, ее любимое произведение - «Шопен» Роберта Шульмана. Оно входит в фортепианный цикл «Карнавал». Ей особенно нравится его поэтичность и размеренность.

«Она пришла ко мне совсем маленькой, ей еще не было шести лет. Шла девочка по коридору, так ритмично и серьезно, глаза умные. Сразу познакомились с ней и начали заниматься. София очень трудолюбивая, занимаемся мы ежедневно. Она у меня лауреат всевозможных конкурсов: международных, всероссийских, областных», - рассказала преподаватель по классу фортепиано Лариса Тюменцева.

Юная пианистка прошла во второй тур конкурса искусств «Мечта», став лауреатом I степени. На гала-концерте в Доме Рахманинова девочка сыграла произведение Тофика Кулиева «У озера». Она стала спецпризером Рахманинского общества и впереди у нее очередной концерт.

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