Пианистка Мария Кирильченко из Воскресенска стала лауреатом международного музыкального конкурса
Ученица детской школы искусств «Лира» Мария Кирильченко из Воскресенска выступила на международном конкурсе музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству». Юная пианистка стала лауреатом II степени.
Конкурс «Путь к совершенству» прошел на базе Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Рахманинова. К рейтинговому конкурсу Марию Кирильченко подготовила преподаватель детской школы искусств «Лира» Вера Квач.
Пианистка из Воскресенска приняла участие в первом отборочном дистанционном туре, исполнив программу из двух произведений разной стилистики. Жюри высоко оценило выступление Марии.
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