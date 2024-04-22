22 апреля 2024, 13:06

Пианист Владислав Баланов из Электроуглей получил премию на покупку оборудования

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Владислав Баланов из Электроуглей стал победителем рейтинга студентов учреждений дополнительного образования в сфере культуры Подмосоквья по специальности «Фортепиано». Музыкант получил 1,5 миллиона рублей на рпиобретения необходимого оборудования.

Министерство культуры и туризма Московской области выделило Владиславу финансирование для закупки оборудования для профессионального развития. Отметим, что сестра музыканта Полина Баланова заняла второе место в этом рейтинге.

В течение прошлого года брат и сестра не раз участвовали в профессиональных музыкальных конкурсах, где становились победителями и призерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Музыка Минкультуры РФ Богородский
22 апреля 2024, 12:45
Правила пожарной безопасности напомнили в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты 284-й пожарно-спасательной части провели профилактические мероприятия в деревне Полбино. Они разъяснили жителям требования пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности.

Начальник части Александр Кутаков подчеркнул важность осторожности при использовании печей, газовых установок и электроприборов. Он также посоветовал избегать самодельной или неисправной электротехники, регулярно проверять состояние печей и иметь под рукой средства для тушения.

Аналогичные мероприятия провели и другие пожарные части в городских округах Кашира, Серебряные Пруды и Зарайск в выходные дни. Заместитель начальника территориального управления № 12 Сергей Агачев объяснил, что цель таких мероприятий - предотвращение пожаров и других ЧП.

Организаторы раздали жителям памятки с номерами экстренных служб и напомнили об опасности паления травы, что может привести к серьезным последствиям. Все проведенные мероприятия направлены на снижение риска возгораний и повышение безопасности граждан в период повышенной пожароопасности.

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Пожары Правила
22 апреля 2024, 12:36
Краеведческий фестиваль прошел в Солнечногорске
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Итоги ежегодного библиотечного краеведческого фестиваля «Солнечногорский лосенок» подвели в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева. Участниками стали ученики четвертых классов гимназии № 6, лицея № 7 и частной школы «Ступени».

На протяжении учебного года школьники посещали краеведческие уроки: изучали историю родного края, в том числе события времен Великой Отечественной войны, многообразие флоры и фауны округа, реки и озера, выдающихся деятелей, писателей и поэтов. После этого юные слушатели прошли тестирование из 50 тематических вопросов по изученным материалам.

В коллективном зачете первыми стали ученики 4 «Д» класса из лицея № 7. Также определены победители в личном зачете. Все ребята получили дипломы, памятные призы и сладкие сувениры от спонсора, а обладателю первого места вручили символ проекта - игрушечного лосенка ручной работы.

«Библиотечный краеведческий проект „Солнечногорский лосенок“ много лет является очень востребованным среди педагогов и младшеклассников городского округа. В этом году благодаря участию в нем почти 50 детей значительно расширили знания о своей малой родине и кругозор в целом», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

На церемонии награждения с напутственными словами выступили почетные гости: председатель молодежного парламента городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов, поэты Елена Барашкова и Вячеслав Барзенков. Концертную программу праздника обеспечивали вокалисты школы искусства вокала «Гармония».

Автором проекта «Солнечногорский лосенок» является ведущий библиограф Центральной детской библиотеки Елена Васюкова. Следующий набор на краеведческий курс начнется в новом учебном году.

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Солнечногорск Школьники
22 апреля 2024, 12:31
Иван Дергаев из Солнечногорска победил на всероссийской олимпиаде по русскому языку
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Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. По итогам испытаний призером стал ученик Ложковской школы из Солнечногорска Иван Дергаев.

Финальный этап олимпиады по русскому языку проходил в Ставропольском крае с 13 по 19 апреля. К состязанию Ивана Дергаева подготовила учительница Ложковской школы Елена Оленина.

«Поздравляю Ивана и его педагога-наставника. Солнечногорск гордится вашими достижениями! Отмечу, что в этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 - призерами!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне.

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Солнечногорск Школьники
22 апреля 2024, 11:46
Подмосковная Система-112 пригласила детей на творческий конкурс
Unsplash
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Служба спасения Московской области продлила прием работ на творческий конкурс для детей до 23 августа. Участие можно принять в трех номинациях: «Есть такая профессия», «Помогая людям», «Семь Я».

К участию приглашают детей от пяти лет, учащихся образовательных учреждений, а также представителей детских и молодежных организаций. Конкурсантам предлагают создать рисунки, поделки, видеоролики, фотографии или другие творческие работы.

Направить конкурсные работы можно по электронной почте konkurs112@mail.ru, а также почтовым отправлением по адресу 142115, Московская область, Подольск, улица Машиностроителей, 7а с пометкой «На конкурс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Дети конкурсы

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