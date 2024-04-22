Пианист Владислав Баланов из Электроуглей получил премию на покупку оборудования

Министерство культуры и туризма Московской области выделило Владиславу финансирование для закупки оборудования для профессионального развития. Отметим, что сестра музыканта Полина Баланова заняла второе место в этом рейтинге.

В течение прошлого года брат и сестра не раз участвовали в профессиональных музыкальных конкурсах, где становились победителями и призерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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