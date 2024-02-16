16 февраля 2024, 17:14

Пианист из Химок стал лауреатом международного конкурса искусств

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанник Дома детского творчества «Созвездие» в Химках Андрей Мальцев стал лауреатом II степени на международном конкурсе искусств «Восход». Он выступил в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло».

Конкурс прошел в дистанционном формате. Участниками стали свыше 40 человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

«Всегда радуюсь успехам наших юных жителей. Искренне поздравляю Андрея с таким достойным результатом. Желаю достижения новых высот», - сказала депутат Юлия Ишкова.

Помимо инструментальной музыки, в международном конкурсе искусств были представлены и другие номинации. Например, изобразительное искусство, вокал, хореография и концертмейстерское искусство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Музыка конкурсы
16 февраля 2024, 17:58
Более 200 заявок по электричеству в жилых домах отработали в Подмосковье за месяц
ГУСТ МО
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С начала года в Подмосковье устранили 244 нарушения в подаче электричества в жилые дома. Заявки отработали в 38 городских округах.

Инспекторы ГУСТ Подмосковья рассказали, что больше всего обращений по электричеству поступило от жителей Дмитрова, Лобни и Шатуры. Из Дзержинского, Долгопрудного, Дубны, Жуковского, Котельников, Луховиц, Талдома и Шаховской не было ни одной заявки.

Дом может оказаться временно обесточенным по нескольким причинам. Бывает, что это связано с проведением плановых ремонтных работ, или с неоплатой счетов.

Если произошел скачок напряжения и электричество отключилось, нужно отсоединить все приборы от сети, выключить свет и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Можно оставить заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Электричество Ремонтные работы
16 февраля 2024, 17:41
Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали преимущества уборки снега роторами
ГУСТ МО
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Управляющим компаниям Подмосковья порекомендовали пользоваться роторами для очистки от снега дорожек и проездов. Такие приборы легко справятся с сугробами до 30 сантиметров и сэкономят время.

«Ручной снегоочиститель может работать по рыхлому снегу, отбрасывая в сторону на расстояние до метров метров. Ротор легко справится с сугробами высотой до 30 сантиметров и расчистит места, куда не доберется крупногабаритная техника», - отметила руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

Еще один вариант для уборки снега - навесное оборудование, которое можно прикрепить к погрузчику или трактору и промести проезды, отбросив снег на 25-30 метров.

Роторы и навесное оборудование помогут убрать двор быстро, при этом качество расчистки останется высоким. Это значит, что за день коммунальщики успеют отработать больше заявок, сэкономив время.

Сегодня в уборке подмосковных дворов и улиц от снега задействовали более 16 тысяч дворников и свыше тысячи машин.

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ЖКХ Дороги Снегопад
16 февраля 2024, 17:35
Заместитель главы Лобни Ирина Салыгина ответила на вопросы родителей школьников о профильном обучении
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Заместитель главы городского округа Лобня, Ирина Салыгина, провела встречу с родителями учеников средней общеобразовательной школы № 5. На собрании обсудили ключевые вопросы, связанные с образовательным процессом и инфраструктурой школы.

Среди тем, затронутых на встрече, были вопросы капитального ремонта школы, организации обучения в первую смену, а также профильного и предпрофильного образования. Деталями обсуждения Ирина Салыгина поделилась в своем телеграм-канале.

Отметим, что каждый из заместителей главы Лобни отвечает за определенный микрорайон города. В рамках этой работы планируются дальнейшие встречи с жителями для обсуждения актуальных вопросов и проблем.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа в текущем году.

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Школы Лобня Школьники
16 февраля 2024, 17:34
Подмосковье вошло в число лидеров России по объему финансовой поддержки индустрии моды
Unsplash
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Российские МСП-производители одежды, ткани и изделий из кожи привлекли почти 36 миллиардов рублей на развитие бизнеса за счет льготных кредитов и поручительств в 2023 году. Подмосковье заняло второе место среди других субъектов России по объему финансовой поддержки индустрии моды. На первом месте оказалась Москва.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, вместе с ростом интереса к российским брендам одежды наблюдается и запрос от предпринимателей на финансовую поддержку.

Однако, помимо финансовой поддержки предприниматели могут рассчитывать и на помощь в сбыте продукции через специальный проект Корпорации МСП «МСП шьет». программа специально создана для поддержки отечественных брендов.

«В целях поддержки бизнеса Подмосковья в регионе создан комплекс мер поддержки, прием заявок на две из них в этом году уже стартовал. Так, субъекты МСП могут получить субсидию для бизнеса, работающего по франшизе», - подчеркнула заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, представители бизнеса могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальная сумма субсидии - 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Мода

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