26 июля 2024, 16:39

Певица Наталья Бондарева из Одинцова выпустит музыкальный альбом 31 июля

Читайте нас в: Google Новости

Одинцовская певица Наталья Бондарева выпускает новый музыкальный альбом «Нарисуй» 31 июля. Выпускница академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации — одна из немногих певиц, которая работает в стиле фолк.

Стиль фолк, в котором поет Наталья, сочетает в себе культуру народных традиций и современную текстуру ритма и тембра.

«Альбом „Нарисуй“ появился неслучайно. В нем я попыталась собрать все самое лучшее и интересное из своего творчества. Фактически я „нарисовала“ свою историю жизни с помощью песен. Надеюсь, что они найдут своих слушателей и займут верхние строчки в музыкальных хит-парадах», - рассказала певица в интервью журналу «Культура».

Работали над альбомом лучшие музыканты, аранжировщики, саундпродюсеры и медиаменеджеры. Креативным продюсером выступил Вадим Антонов. Возрастной ценз альбома - 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о главных летних событиях в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Музыка
26 июля 2024, 17:47
Вебинар для подмосковных предпринимателей по таможенному оформлению проведут 29 июля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Вебинар «Таможенное оформление экспортных поставок» для представителей малого и среднего бизнеса проведут Подмосковье 29 июля. Организовал урок Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах новых реалий таможенного оформления: изменения в законодательстве, вызовы и риски для экспортеров, а также как как подавать декларации по новым правилам.

Эксперты расскажут, как обойти логистические сложности, правильно подготовить документы с помощью современных технологий и объяснят, как рассчитываются таможенные пошлины и тарифы.

Вебинар пройдет в онлайн-формате с 11:00 до 13:00. Для участия следует оставить заявку на сайте Фонда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 июля 2024, 17:42
Первый в России Центр профессионального здоровья открылся в Дубне
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Для сотрудников конструкторского бюро «Радуга» открылся первый в России Центр профессионального здоровья. Специалисты смогут получить полный комплекс медицинских услуг недалеко от работы.

Здоровье сотрудников предприятия - приоритетная задача, отметил генеральный директор конструкторского бюро Сергей Богатиков. Идея создания такого центра возникла совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Предприятие вложило деньги в оборудование и в помещение, а агентство - в уникальные технологии.

«Ровно год назад на совете директоров мы все вместе обсуждали, что еще сделать в плане здоровья для наших горожан - более удобное, комфортное и востребованное. И здесь, я считаю, что наша большая госкорпорация сделала шаг вперед, определенный рывок», - подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В Центре профессионального здоровья прием будут вести невролог, кардиолог, гинеколог, уролог и профпатолог. Первым посетителя показали возможности телемедицинских услуг и дистанционных помощников - они будут постоянно следить за состоянием здоровья сотрудников цеховой службы. Если найдут нарушения - сигнал сразу поступит участковому. Специалисты примут необходимые меры.

Центр уникален еще и тем, что на его базе будут следить за когнитивным здоровьем сотрудников конструкторского бюро «Радуга». Для этого в штат примут психологов.

В Дубне уделяют большое внимание развитию медицины - врачам предоставляют жилье. Сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством и конструкторским бюро продолжится. Уже обсуждается возможность расширения сети здравпунктов, а также оказания медицинской помощи на базе Центра профессионального здоровья членам семей сотрудников предприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Медицина
26 июля 2024, 17:40
Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 26 июля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что основные заторы возникли на выездах из столицы.

Пробки образовались на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском и Каширском шоссе. Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
26 июля 2024, 17:40
Жители Лобни смогут бесплатно заняться фитнесом в парке «Река времени»
Читайте нас в: Google Новости
В парке «Река времени» городского округа Лобня организованы открытые тренировки по фитнесу в оригинальной технике Animal Flow. Занятия проводит опытный тренер Наталья Головачева.

Animal Flow представляет собой уникальное сочетание элементов йоги, капоэйры, брейк-данса и фитнеса. Занятия проходят под современные музыкальные треки, что делает их не только полезными, но и увлекательными.

Как отметила инструктор, существуют противопоказания к занятиям - это травмы запястьев и коленных суставов. «Это важно учитывать, так как мы много стоим на четвереньках в планке, опираясь на руки, а затем перекладываем вес на другую руку», - подчеркнула Наталья Головачева.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Для занятия необходимо всего лишь принести с собой коврик для йоги, а заниматься рекомендуется в удобной спортивной одежде.

Тренировки проходят каждую субботу в центральном парке культуры и отдыха на площадке «Амфитеатр». Начало занятий - в 8:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

Новости по теме