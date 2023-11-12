12 ноября 2023, 16:27

Певица из Подмосковья Валерия Ковач прошла отбор на шоу «Звезда-2024»

Архив Валерии Ковач
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Жительница Звенигорода, руководитель вокального кружка из дома культуры «Огонек» Валерия Ковач примет участие в телевизионном шоу «Звезда-2024». Вокалистке удалось пройти жесткий отбор. Всего для участия в конкурсе поступило 340 тысяч заявок.

Во время проведения всероссийского шоу участники из разных регионов страны будут бороться за звания лучших. Московскую область на конкурсе представит Валерия Ковач.

Вокалистка рассказала, что подала заявку всего за час до окончания кастинга. Однако через некоторое время прием заявок продлили.

«Я рада, что попала в число конкурсантов», - поделилась Валерия Ковач.

Артистка отметила, что сейчас идет подготовка к телевизионному шоу: организаторы отбирают песни из предложенных участниками в заявке и разрабатывают оформление для каждого номера. Их цель - создать впечатляющее шоу и продемонстрировать вокальное мастерство исполнителей.

По словам организаторов, в этом году зрителей ждут сюрпризы, так как они решили изменить формат шоу, чтобы удивить аудиторию. В репертуаре телевизионного конкурса, который полюбился миллионам телезрителей, представлены различные жанры музыки, такие как рок, поп, этник, блюз и другие.

Восьмой сезон шоу начнется в апреле. Зрители смогут наслаждаться музыкальным телевизионным конкурсом по субботам. В эфире будут звучать как известные композиции, так и абсолютно новые песни, написанные известными авторами специально для этого конкурса, а также оригинальные композиции, созданные участниками при поддержке продюсеров проекта.

Конкурс проводится с 2015 года, при этом председателем судейского комитета все еще остается Максим Дунаевский, а ведущим является Оскар Кучера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью можно получить информацию обо всех событиях, приводящихся в регионе.

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конкурсы
12 ноября 2023, 15:17
Юбилейный концерт «Духового оркестра» состоялся в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юбилейный концерт, получивший название «Его величество Оркестр!», состоялся во Дворце культуры «Родина» в городском округе Химки. Мероприятие проводилось по случаю празднования 80-летия народного коллектива «Духовой оркестр».

Музыкальный коллектив исполнил со сцены произведения советских и зарубежных композиторов. Кроме того, музыканты сыграли традиционную духовую, народную и эстрадную музыку. Дирижировал оркестром победитель многих международных и всероссийских конкурсов Алексей Дементьев Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что «Духовой оркестр» по праву является частью Химок. Его творчество несет радость жителям региона и объединят людей разных возрастов и профессий. Он также пожелал коллективу дальнейшего развития и успехов.

«Пусть ваша музыка продолжает радовать сердца химчан и вдохновлять вас на новые свершения», - сообщил Николай Томашов.

Отметим, что «Духовой оркестр» регулярно принимает участия в областных, районных и городских мероприятиях. Кроме того, он неоднократно становился призером фестивалей и конкурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. При помощи сайта жители и гости Московской области могут узнать о мероприятиях, которые проводятся в регионе. Также при помощи сервиса можно спланировать маршрут выходного дня и даже забронировать номер в отеле.

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Химки
12 ноября 2023, 14:49
Специалисты «Энергомаша» из Химок выступили с докладами на всероссийской научно-технической конференции
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Представители научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко из Химок выступили с докладами на Всероссийской научно-технической конференции «Ракетно-космические двигательные установки». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня основания кафедры «Ракетные двигатели» МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Во время конференции выступили представители космической отрасли России, ведущих учебных заведений, научных институтов и центров. Доклады были представлены в различных секциях, таких как «Жидкостные ракетные двигатели», «Ракетные двигатели на твердом топливе» и другие.

Заместитель главного конструктора по науке и новым технологиям Андрей Иванов рассказал, что на сегодняшний день стоит задача повышения эффективности средств выведения. При этом опыт российских и зарубежных производителей показал, что сделать это без усовершенствования двигателей - невозможно.

«Поэтому, чтобы обозначить свои подходы, в докладе мы представили некоторые направления в развитии схемы и конструкции жидкостных ракетных двигателей», - сообщил Андрей Иванов.

В своем докладе начальник отдела расчетного анализа и математического моделирования Иван Бурцев осветил влияние нелинейности характеристик регулятора расхода на устойчивость жидкостных ракетных двигателей.

Он также выразил свою благодарность организаторам конференции за насыщенную программу и высокий уровень профессионализма. Иван Бурцев отметил многообразие докладов представителей космической отрасли и интерес студентов к исследовательской работе.

Ранее Олег Кононенко оформил заявку для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области, где первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Воробьев. Космонавт рассказал, что собирается голосовать на Байконуре.

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Химки
12 ноября 2023, 14:23
Медучреждения Коломны получили цифровые маммографы
Unsplash
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Больницы городского округа Коломна получили новое тяжелое оборудование, которое поможет вывести качество услуг на новый уровень. Сейчас специалисты проводят тестирование приборов.

В Коломенской больнице рентгенологи-лаборанты забыли, что такое кассеты и пленки. Их новое рабочее место теперь - цифровой маммограф. Аппарат пришел на смену старому аналоговому оборудованию. Его установили в поликлинике № 1.

Прибор российского производства позволяет безболезненно проводить исследование молочных желез. При этом он выдает качественные снимки сразу на монитор лаборанта.

Заведующий центром лучевой диагностики ГБУЗ МО «Коломенская больница» Роман Алексеенко рассказал о принципах работы аппарата.

«В подложку встроен детектор, который полностью оцифровывает снимок и передает его на станцию лаборанта. На станции лаборанта производится оценка и дальше передается на станцию врача», - рассказал специалист.

В среднем в день на новом маммографе можно проводить до 30 исследований. Сейчас специалисты тестируют оборудование. В соседнем кабинете полным ходим идет ремонт. Помещение готовят для нового флюорографа. Он тоже будет цифровым.

Во другой поликлинике к открытию готовится кабинет маммографии. Там тоже установили новое современное оборудование. Отметим, что аппараты для больниц Коломны закупались в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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Коломна
12 ноября 2023, 13:54
Лучшим сотрудникам ОВД Подмосковья вручили награды в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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День сотрудников органов внутренних дел отметили в Наро-фоминской хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Лучшим работникам вручили нагрудные знаки, грамоты и подарки.

Собравшихся в концертном зале поздравили руководители окружного управления полиции, а также представители администрации. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил сотрудников за их службу.

«Ваша служба часто связана с риском для жизни и здоровья, то, что ваши семьи порой страдают от недостатка внимания. Вы очень много проводите времени, и в том числе в праздничные и выходные дни, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы у вас было больше времени на общение с родными, близкими, чтобы в работе вам сопутствовала удача, а дома было благополучие и достаток», - обраился Роман Шамнэ.

Вместе с поздравлениями прошла церемония награждения. Нагрудные знаки, грамоты и подарки достались не только действующим блюстителям закона, но и ушедшим на заслуженный отдых.

«Я хотела бы пожелать своим коллегам, ветеранам, участникам боевых действий, прежде всего здоровья, мирного неба над головой, счастья, любви и всего самого хорошего», - подчеркнула старший лейтенант полиции Алена Бежко.

Руководители окружного МВД отметили результативность местного управления по раскрываемости преступлений. Также заявили, что на дорогах стало гораздо меньше аварий.

«Количество жалоб от населения стало меньше, количество раскрытых преступлений стало больше, только за 10 месяцев этого года раскрыто более 300 тяжких и особо тяжких преступлений из них 10 убийств, несколько резонансных преступлений, так же было одно из самых крупных изъятий партии наркотиков в истории России. Было изъято около 300 килограммов героина нашими сотрудниками по незаконному обороту наркотиков», - поделился начальник УМВД Наро-Фоминского городского округа Вячеслав Иванов.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Сергей Кузнецов подчеркнул, что эффективная работа привела к снижению количества ДТП на дорогах.

«Все это достигнуто в первую очередь организацией дорожного движения, улучшаем проекты на сложных местах, особенно прорабатываем места - очаги аварийности так называемые, в которых в течении года было более трех ДТП. Улучшаем дорожную разметку, дорожную инфраструктуру», - рассказал Сергей Кузнецов.

После торжественной церемонии сотрудников полиции поздравили творческие коллективы. Небольшая концертная программа началась со слов благодарности сотрудникам, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их память почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Наро-Фоминск

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