Певица из Подмосковья Валерия Ковач прошла отбор на шоу «Звезда-2024»

Во время проведения всероссийского шоу участники из разных регионов страны будут бороться за звания лучших. Московскую область на конкурсе представит Валерия Ковач.

Вокалистка рассказала, что подала заявку всего за час до окончания кастинга. Однако через некоторое время прием заявок продлили.

«Я рада, что попала в число конкурсантов», - поделилась Валерия Ковач.

Артистка отметила, что сейчас идет подготовка к телевизионному шоу: организаторы отбирают песни из предложенных участниками в заявке и разрабатывают оформление для каждого номера. Их цель - создать впечатляющее шоу и продемонстрировать вокальное мастерство исполнителей.

По словам организаторов, в этом году зрителей ждут сюрпризы, так как они решили изменить формат шоу, чтобы удивить аудиторию. В репертуаре телевизионного конкурса, который полюбился миллионам телезрителей, представлены различные жанры музыки, такие как рок, поп, этник, блюз и другие.

Восьмой сезон шоу начнется в апреле. Зрители смогут наслаждаться музыкальным телевизионным конкурсом по субботам. В эфире будут звучать как известные композиции, так и абсолютно новые песни, написанные известными авторами специально для этого конкурса, а также оригинальные композиции, созданные участниками при поддержке продюсеров проекта.

Конкурс проводится с 2015 года, при этом председателем судейского комитета все еще остается Максим Дунаевский, а ведущим является Оскар Кучера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью можно получить информацию обо всех событиях, приводящихся в регионе.

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