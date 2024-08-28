28 августа 2024, 19:08

Певец из Подольска Павел Быков выступил для жителей Курской области

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Пункты временного размещения для жителей Курской области посетил солист Подольской филармонии Павел Быков. Он исполнил песни в составе культбригады Москонцерта.

В Курской области организовали десятки пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из приграничных районов. Певец Павел Быков выступил в нескольких из них, а также посетил отделение Красного креста.

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске солист филармонии вместе с Оксаной Невежиной представили детскую программу «Мультконцерт».

Ранее раненым бойцам и волонтерам в органном зале центра «Дубровицы» посвятили благотворительный концерт. На нем выступили лауреаты международных конкурсов.

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Благотворительность Подольск Курская область
28 августа 2024, 17:57
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила военных медиков с праздником
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Военные медики отмечают свой профессиональный праздник 28 августа. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила врачей и отметила, что их специализация — одно из самых сложных направлений медицины.

«Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что военные медики помогают устраивать встречи с бойцами в госпиталях, оказывать им правовую поддержку. Правозащитница пожелала специалистам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Профессиональный праздник отметят в России в ближайшее воскресенье.

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Праздники Медицина
28 августа 2024, 17:25
Новый учитель начальных классов появился в школе № 3 в Волоколамске
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Преподаватель иностранного языка трудоустроилась в среднюю общеобразовательную школу № 3 в Волоколамске. Полина Руденко окончила колледж Истры.

Молодой педагог Полина Руденко пришла на работу в школу № 3 Волоколамска. Она будет преподавать ученикам младших классов иностранный язык.

Полина окончила Истринский профессиональный колледж с красным дипломом.

«Желание стать преподавателем у меня возникло во время учебы в школе. Этому способствовали два замечательных преподавателя - Любовь Панова и Наталья Аверьянова. Это два педагога с большой буквы, на которых действительно хочется равняться», - поделилась Полина Руденко.

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Школы Учителя Волоколамск
28 августа 2024, 16:38
Урожай ячменя в Одинцове достиг 2 тысяч тонн с начала сбора
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Уборка урожая озимых зерновых культур продолжается в Подмосковье. По количеству намолоченного ячменя Одинцовский округ входит в число лидеров. Муниципалитет собрал его около двух тысяч тонн.

Всего в Московской области убрано около 80% посевных площадей, с которых намолочено 15,2 тысячи тонн ячменя. Средняя урожайность по этой культуре превышает 30 центнеров с гектара.

Еще большие урожаи собраны в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах и Коломне. Всего в этом году в Подмосковье ячменем было засеяно более 23 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта. В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая - в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.

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Одинцово Сельское хозяйство
28 августа 2024, 16:27
Льготная ипотека помогла учителю из Красногорска приобрести жилье
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Педагог школы № 18 городского округа Красногорск Светлана Давыдова к новому учебному году переедет в собственную квартиру. Приобрести жилье ей помогла программа «Социальная ипотека».

Благодаря льготной ипотеке преподаватель русского языка и литературы из Красногорска Светлана Давыдова купила двухкомнатную квартиру.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон - есть парки, пруды», - поделилась Светлана.

Педагогический стаж специалиста более 25 лет. Семья учителя, в которой растут двое детей, долгое время снимала жилье. Педагог узнала о мере поддержки в администрации и подала документы.

Напомним, по инициативе губернатора Московской области программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года. Улучшить жилищные условия по ней могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Полный список специальностей опубликован на сайте. Московская область оплачивает участникам программы половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса и каждый месяц на протяжении 10 лет компенсирует сумму основного долга. Получатели льготы платят только проценты по кредиту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Учителя Льготная ипотека Социальная ипотека

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