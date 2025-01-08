Певец Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников школы искусств в Химках

Во время встречи Дмитрий пообщался со зрителями, ответил на их вопросы, а также поделился творческим опытом. Народный артист подготовил для ребят необычную викторину: он исполнил отрывки известных классических композиций, а дети должны были угадать их авторов.

«Музыка меняет каждого, даже если она не становится профессией. Она все равно очень обогащает внутренний мир человека», - подчеркнул Дмитрий Маликов.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Певец выступил дуэтом с учениками школы искусств и поздравил их с Новым годом.

По словам директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, такие мероприятия ребята надолго запоминают, подобные встречи мотивируют учеников развиваться и совершенствовать свои навыки.

«Мы пообщались с Дмитрием Маликовым, услышали множество интересных историй, и, конечно, наши дети уйдут отсюда вдохновленные на новые цели и победы», - добавила она.

Напомним, что социально-образовательный проект «Уроки музыки» Дмитрия Маликова поддерживает и развивает детское музыкальное образование в России. С 2012 года Народный артист провел сотни мастер-классов по всей стране.