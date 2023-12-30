30 декабря 2023, 17:10

Пешеходный переход открыли вблизи ж/д станции Расторгуево в Ленинском округе

Минтранс Подмосковья
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Рядом с железнодорожной станцией Расторгуево в Ленинском городском округе открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Объект соединил Донбасскую и Вокзальную улицы.

«Он соответствует новым стандартам, принятым в Подмосковье, и сможет обеспечить безопасный и комфортный переход через ж/д пути более 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

Переход длиной 66 метров оснастили пролетами, двумя башнями-сходами, лестницами и лифтами для маломобильных жителей. Объект остеклили ударопрочным материалом.

До конца февраля следующего года прилегающую территорию благоустроят. В этом году открыли четыре разноуровневых пешеходных перехода в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

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Ленинский округ
30 декабря 2023, 17:02
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей. Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

«Очень приятно, что мое желание исполнилось! Папа служил в ВДВ, из-за этого у меня появилась мечта прокатиться на вертолете. Когда взлетали, очень приятные эмоции были», - рассказал Саша.

А вот 14-летний Дима из Балашихи давно мечтал о шведской стенке. Он уже получил ее в подарок от Андрея Воробьева. Теперь спортивное снаряжение предстоит установить в комнате подростка.

«Мы участвуем в „Елке желаний“ пятый год подряд. В этот раз уже, честно говоря, ничего не ждали, загадали подарок, и вот, получилось, что мечту сына исполнил губернатор Московской области», - рассказала мама мальчика Татьяна.

В ближайшее время Андрей Воробьев исполнит еще одно желание - четырехлетний Слава из Монина попросил велосипед.

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Вместе с сыном на борту побывала его мама Виктория. Она разделила радость мальчика и поблагодарила главу региона за прекрасный подарок.

«Это необъяснимое ощущение - какого-то драйва, куража, экстрима. Для Матвея - это даже не подарок, а мечта всей жизни! И вот она осуществилась уже в таком юном возрасте», - рассказала мама мальчика Юлия.

У восьмилетнего Матвея из Ивантеевки также исполнилась заветная мечта. Мальчик проехался на настоящем танке. О желании юный житель Подмосковья написал в открытке, а ее разместил на елке в Мастерской управления «Сенеж». Губернатор снял письмо и пообещал помочь исполнить желание.

В итоге Матвея с мамой пригласили в Таманскую дивизию. Мальчик под руководством опытных бойцов прокатился на танке Т-80 «Алеша».

«Серебряно-Прудский парк очень хороший, там велодорожки, где они катаются. У нас есть велосипед, но он ей уже маленький. И поэтому, когда мы спросили - что ты хочешь загадать на „Елке желаний“, о чем мечтаешь? Она сказала - о велосипеде», - рассказала мама девочки Алла.

Тимофей из ДНР в свои три года мечтал о велосипеде. Сейчас он вместе с мамой и бабушкой живет в подшефной Подмосковью территории - поселке Седово Новоазовского района. Перед Новым годом подарок от главы региона доставил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Спасибо большое Андрею Юрьевичу Воробьеву за исполнение мечты», - поблагодарила мама мальчика Виктория.

Аналогичное желание было и у 14-летней Арины из Серебряных Прудов. Губернатор исполнил ее мечту.

Дети Андрей Воробьев Новый год
30 декабря 2023, 13:55
Первые подписи за Владимира Путина прибыли в штаб из Подмосковья
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В субботу, 30 декабря, первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Документы из Московской области доставили волонтеры.

Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России.

Перед предстоящими выборами на пост президента страны Центральная избирательная комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.

Ранее свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.

Волонтеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 13:16
Коммунальные службы восстановят подачу холодной воды в 20 домах в Верее
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В Наро-Фоминске из-за прорыва трубы 20 многоквартирных домов малой этажности остались без холодной воды. Сотрудники МУП «Водоканал» уже начали восстановительные работы, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Нарушение выявили в городе Верея на Ленинской улице, 40 около 11 часов утра.

«Плановый срок восстановления ХВС - 15:00. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ
29 декабря 2023, 19:31
Андрей Воробьев: подмосковные учителя будут получать доплату 20 тысяч рублей за аренду жилья
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С 2024 году подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков - компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате», - заявил Воробьев.

За год в подмосковных школах количество учеников увеличилось на 40-45 тысяч, открылось около 35 учебных заведений.

Выплату получат педагоги из региона и приезжие. Это учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и других предметов, а также начальных классов. При этом у преподавателя, его детей или супруга не должно быть своего жилья. Оформить меру поддержки можно через портал госуслуг.

Также педагогам будут выдавать особые гранты. Льготу смогут получить педагоги из 14 «примкадных» городских округов. Помимо этого в регионе действует программа «Социальная ипотека». С 2015 года в Подмосковье льготой воспользовались 575 учителей.

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Андрей Воробьев Учителя

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