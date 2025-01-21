Пешеходный переход через ж/д пути построят в Люберцах во 2 квартале 2025 года

Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и комфортный переход через железную дорогу более чем для десяти тысяч жителей близлежащих районов.

В ведомстве уточнили, что движение по пешеходному переходу планируют открыть во втором квартале 2025 года. Новый транспортный объект будет соответствовать всем современным стандартам: его полностью остеклят, оборудуют лестничными сходами и приспособят для маломобильных групп населения.