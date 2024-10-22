Пешеходный переход через ж/д пути построят в Люберцах в 2025 году

Строители уже устанавливают опоры и башни-сходы, а также приступили к сборке металлоконструкций. Переход будет остеклен, оснащен лестницами и приспособлен для маломобильных граждан. Его пропускная способность превысит шесть тысяч человек.

«В этом году начали строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. С 2019 года на данном участке было зафиксировано семь смертельных случаев, поэтому он здесь крайне необходима», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Алексей Гержик.

Ожидается, что переход обеспечит безопасный путь более чем для десяти тысяч жителей окрестных районов. Открытие запланировано на третий квартал 2025 года.