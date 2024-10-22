22 октября 2024, 15:55

Пешеходный переход через ж/д пути построят в Люберцах в 2025 году

Unsplash
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В Люберцах продолжается строительство многоуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково. По данным Минтранса Подмосковья, транспортный объект соединит Новый проспект и Первомайскую улицу.

Строители уже устанавливают опоры и башни-сходы, а также приступили к сборке металлоконструкций. Переход будет остеклен, оснащен лестницами и приспособлен для маломобильных граждан. Его пропускная способность превысит шесть тысяч человек.

«В этом году начали строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. С 2019 года на данном участке было зафиксировано семь смертельных случаев, поэтому он здесь крайне необходима», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Алексей Гержик.

Ожидается, что переход обеспечит безопасный путь более чем для десяти тысяч жителей окрестных районов. Открытие запланировано на третий квартал 2025 года.

Люберцы Дороги Поезда
22 октября 2024, 16:24
Всероссийский детский футбольный фестиваль прошел в Домодедове
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Благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» организовал второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». На стадионе Домодедова вместе со звездами футбола сыграли воспитанники детских домов, ребята с ОВЗ и дети военнослужащих СВО.

В крытом футбольном манеже стадиона «Авангард» подошел к концу второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Участниками благотворительного спортивного мероприятия стали свыше 200 юных футболистов из разных регионов страны. Это воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Москвы и Подмосковья, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников специальной военной операции.

Торжественную церемонию приветственной речью открыли глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Сыграть с детьми приехали знаменитые российские футболисты: Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Александр Самедов, Георгий Джикия. Вместе со звездами поддержать ребят также прибыл самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев. По результатам игр участникам вручили медали, кубки и ценные призы.

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Спортсмены Футбол Город Домодедово
22 октября 2024, 16:05
Глава Павловского Посада провел встречу с работниками фармацевтической компании
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Выездная встреча руководителя муниципалитета Дениса Семенова с работниками компании «Эколаб» прошла в Электрогорске. Глава округа рассказал о позитивных изменениях, которые произошли в городе в 2024 году.

Как сообщил Денис Семенов, детский сад «Колокольчик» и взрослую поликлинику Электрогорской больницы капитально отремонтировали. Из аварийного жилья переселили в новые квартиры 35 семей. В городе заменили около двух тысяч метров тепловых сетей. Благоустроены несколько дворовых территорий, Советская площадь и парковка возле магазина «Магнит».

В Электрогорске модернизировали три детские площадки и еще одну установили по программе губернатора Московской области. Отремонтированы дороги к садоводствам «Нива» и «Озерки», а также улицы Горького, Юго-Западная и 3-я Невского.

Глава Павлово-Посадского городского округа поделился с работниками «Эколаба» планами на будущий год. Власти намерены благоустроить дворы по улицам Ленина, у домов № 54,56 и 58, Советской, дома № 12,14,16, и Классонадома, 11,12,13. Будут отремонтированы улицы Буденного, Радченко, Безымянная, Васютинская, Озерная и многие другие. В сквере возле озера на улице Ленина и на улице Безымянной около дома № 12 установят новые детские площадки.

Денис Семенов также ответил на вопросы сотрудников компании и поблагодарил коллектив «Эколаба» и его директора за конструктивный диалог.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство Павловский посад
22 октября 2024, 15:36
Готовность снегоуборочной техники и инвентаря к зимнему сезону проверили в Реутове
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В городском округе Реутов готовят общественные пространства к зимнему периоду. Более 40 спецмашин очистят парки муниципалитета в этом году.

Заместитель министра Подмосковья Денис Чижик, первый заместитель главы муниципалитета Алексей Ковязин и заместитель по благоустройству Лилия Богданова проинспектировали общественные территории Реутова. Комиссия посетила парк культуры и отдыха «Фабричный пруд». Они пообщались с работниками коммунальных служб, осмотрели снегоуборочную технику и инвентарь.

«Городской округ никогда не входил в число проблемных. Работа в области подготовки общественных территорий к зиме всегда была слажена», - подчеркнул Денис Чижик.

Замминистра добавил, что парки полностью готовы к зимнему сезону: их обеспечили новой техникой, а штат специалистов полностью укомплектовали.

Отметим, в зимний сезон за чистоту общественных пространств в городском округе Реутов отвечает муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». В этом году для поддержания порядка на улицы выйдут 40 машин спецтехники. Также управление приобрело 409 тонн соли и 84 тонны песко-соляной смеси. Штат организации укомплектовали на 94%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Реутов
22 октября 2024, 15:15
Футбольный клуб «Метеор» занял 4-е место на первенстве Подмосковья
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В Жуковском состоялся дебют вновь сформированной футбольной команды «Метеор». Спортсмены в домашнем матче сыграли с футбольным клубом «Знамя труда — 2» из Орехово-Зуева. Жуковские футболисты завоевали 4-е место на первенстве Московской области.

Матч финального тура первенства Московской области в лиге Б-2 прошел на центральном поле спорткомплекса «Метеор» в Жуковском. Вновь сформированный состав команды «Метеор» сыграл против футбольного клуба «Знамя труда - 2» из Орехово-Зуева. Поболеть за игроков приехал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник», - сказал он.

Футболисты «Метеора» со счетом 0:2 проиграли гостям из Орехово-Зуева, заняв четвертое место турнирной таблицы.

Напомним, после длительного перерыва в этом году футбольную команду «Метеор» снова сформировали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Жуковский

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