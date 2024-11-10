Пешеходный мост через реку Рожайку в Домодедове отремонтировали на 35%

В День полиции в Ленинском городском округе провели торжественное мероприятие. Свыше 60 сотрудников Министерства внутренних дел представили к наградам.

На мероприятии собрались следователи и оперативники, кинологи и криминалисты, автоинспекторы и участковые.

«Я хочу каждому из вас пожелать огромного благополучия, здоровья, счастья. Конечно же, чтобы в семье всегда был мир. Чтобы дома вас ждали ваши родные», - поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Не забили и о ветеранах полиции, которые передают свой опыт молодым специалистам.

«Я готовил себя по линии родителей, они были врачами. Я хотел быть медиком, но не получилось - стал милиционером», - поделился ветеран Министерства внутренних дел Сергей Кузьменко.

В этот знаменательный день к наградам представили более 60 полицейских, а восемь сотрудников получили жилищные сертификаты.

«Со многими из вас мы знакомы по долгу службы. И отрадно заметить, что несмотря на сложность работы в полиции, удалось сохранить костяк наиболее подготовленных и профессиональных офицеров», - подчеркнул директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Отметим, что территория Ленинского городского округа всегда относилась к числу наиболее сложных в Подмосковье. Но по показателям местное отделение Министерства внутренних дел почти всегда оставалось на лидирующих позициях. Так, в этом году благодаря профилактической работе полицейских число преступлений сократилось почти на 6%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».