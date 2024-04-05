05 апреля 2024, 18:52

Пешеходный маршрут «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде благоустроят в 2024 году

Дмитрий Зайчиков
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Работы по созданию пешеходного маршрута «Дружба поколений» возобновили после зимы в Сергиевом Посаде. Сейчас активная фаза благоустройства идет на Инженерной улице. Здесь снимают асфальт с проезжей части и готовят территорию для строительства тротуаров.

«Пешеходная зона „Дружба поколений“ соединит бульвар Кузнецова со сквером на улице Глинки. На обновленной территории появятся новые точки притяжения и зоны отдыха, спортивные и игровые площадки», - рассказала начальник отдела реализации проектов Управления благоустройства администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Романова.

Благоустройство пешеходной зоны «Дружба поколений» планируется завершить до конца этого года.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Благоустройство Сергиев Посад
05 апреля 2024, 19:18
Детский сад рядом с жилым комплексом «Лобня Сити» откроется в сентябре 2024 года
Минстрой МО
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Строительство нового детского сада, который расположен в непосредственной близости от жилого комплекса «Лобня Сити», завершено на 80%. Двери для воспитанников он откроет уже в сентябре этого года.

Сейчас активно ведутся работы по обустройству фасадов и кровли, а также монтаж внутренних инженерных систем. Кроме того, началась внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, в трехэтажном здании общей площадью пять тысяч квадратных метров будет создадут 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, прачечная, а также инвентарные и технические помещения. Особое внимание уделят доступности и безопасности для всех категорий посетителей: главный вход в здание спроектирован на уровне земли, что облегчит доступ для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Лобня Строительство Детские сады
05 апреля 2024, 19:10
Генеральная уборка дворов и улиц после зимы началась в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В рамках ежегодного месяца чистоты и благоустройства городские службы Лобни активизировали работы по улучшению состояния городской инфраструктуры. С началом весны специалисты приступили к комплексному очищению асфальтовых покрытий от мусора и пыли, а также к промывке дорог водой.

Уделяют внимание и остановочным павильонам. Зимой влажная уборка остановок не проводилась из-за низких температур, однако с приходом весны она будет осуществляться регулярно.

Кроме того, управляющие компании начали работы по благоустройству придомовых территорий. В планах - очистка дворов от мусора, осмотр и ремонт детских и спортивных площадок, входных групп. Предусмотрена также покраска и ремонт элементов инфраструктуры, требующих обновления.

В городских скверах и парках, а также на пешеходных зонах улиц ведется генеральная уборка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Лобня
05 апреля 2024, 19:02
Рабочие начали монтаж стеновых панелей строящейся школы в Катюшках
Минстрой МО
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В поселке Катюшки продолжается строительство современной школы, которая станет домом для инженерно-технического лицея «Авиатика». Сейчас на строительной площадке четырехэтажного здания ведутся работы по монтажу стеновых панелей. Параллельно специалисты занимаются обустройством систем вентиляции и водоснабжения, а также проводят кровельные и фасадные работы.

В лицее «Авиатика» откроется отделение начальных классов на 800 учащихся. Для них предусмотрено несколько спортзалов и групп продленного дня. Основной и старший блоки лицея также будут оснащены всем необходимым для комфортного и продуктивного обучения.

Среди уникальных особенностей новой школы - столовая на 1100 мест, актовый зал, медицинский блок и библиотека. На прилегающей территории планируется обустройство спортивной площадки и парковки, а также установка детских игровых комплексов.

Лицей «Авиатика» будет оснащен согласно современным региональным стандартам, что позволит ученикам погрузиться в изучение конструирования, авиастроения, биотехнологии и биоинженерии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Школы Лобня Строительство
05 апреля 2024, 19:02
Подмосковный стенд «Ученые будущего» на ВДНХ посетили более 3 тысяч человек
Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье представило стенд «Ученые будущего» на Фестивале профессий в рамках Международной выставки-форума «Россия. В мероприятии приняли участие представители передовых производств и образовательных учреждений региона.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, стенд Московской области собрал свыше трех тысяч участников. Главная идея программы - показать преемственность поколений ученых в стране Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о созданной в СССР системе разделения космических аппаратов в заданное время с заданной эффективностью, которая будет использоваться на космической орбите еще много десятилетий, так как является безальтернативной.

Молодой ученый, победитель проекта Лидеры России - 2024 Михаил Ванюшин рассказал о возможностях развития для людей, увлеченных наукой.

На Фестивале прозвучали интересные доклады, а также прошли практикумы, мастер-классы и демонстрации физических экспериментов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ученые Фестивали Наука

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