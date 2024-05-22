Пешеходную зону у ДК «Октябрь» в Дубне благоустроят в следующем году

Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрали 53. Благоустройство планируем начать в следующем году», - прокомментировал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство пешеходной зоны у дома культуры «Октябрь» в Дубне проголосовало более пяти тысяч человек. Общее количество голосов по городскому округу составило 7,4 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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