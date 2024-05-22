22 мая 2024, 15:31

Пешеходную зону у ДК «Октябрь» в Дубне благоустроят в следующем году

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в Дубне стала пешеходная зона у ДК «Октябрь». В следующем году площадку обновят и сделают комфортной для жителей.

Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрали 53. Благоустройство планируем начать в следующем году», - прокомментировал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство пешеходной зоны у дома культуры «Октябрь» в Дубне проголосовало более пяти тысяч человек. Общее количество голосов по городскому округу составило 7,4 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дубна
22 мая 2024, 16:25
Свыше 4 тысяч дефектов малых архитектурных форм устранили в Подмосковье весной
Фото: администрация г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Представители коммунальных служб под контролем инспекторов ГУСТ Московской области привели в порядок свыше четырех тысяч элементов малых архитектурных форм этой весной. Работы провели во всех округах региона.

За три месяца в Красногорске привели в порядок около 400 малых архитектурных форм. Коммунальщики покрасили скамейки во дворах в деревне Путилково. Аналогичные работы выполнили в Балашихе на Горенском бульваре, в Чехове на улице Вишневой, а также во Власихе на Заозерной улице.

В Химках устранили более 200 дефектов - заменили поврежденные ограждения на детских площадках, в Ступине установили скамейки и отремонтировали конструкции зон отдыха на придомовых территориях.

Инспекторы ГУСТ Московской области напоминают, что во время проведения работ по благоустройству коммунальным службам необходимо использовать объявления-предупреждения после покраски элементов, либо сигнальные ленты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
22 мая 2024, 16:25
Команда ученых из Солнечногорска стала лауреатом международного форума
Читайте нас в: Google Новости
Команда института ВНИИФТРИ в Солнечногорске приняла участие в конкурсе Международного молодежного форума «Устойчивое развитие к 2100 году: прогнозы, видение, сценарии и планы». Проект молодых ученых занял 2-е место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил главного раввина России Берла Лазара за заслуги перед регионом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежный форум объединил старшеклассников, студентов и аспирантов пяти континентов: Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Доклад солнечногорской команды касался перспектив развития науки до 2100 года. Особое внимание ученые уделили биотехнологиям. Международное жюри присудило проекту 2-е место.

«Поздравляю с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки. Желаю покорения новых высот!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Наука
22 мая 2024, 16:21
Подмосковье стало участником фестиваля «Будущее в цветах» на ВДНХ
Татьяна Товпеко-Першина
Читайте нас в: Google Новости
Московская область представила свою ландшафтную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который открылся на международной выставке-форуме «Россия». Клумба с вербейником и ивами называется «Зеленые горизонты» — это дождевой сад, помогающий управлять ливневыми стоками в городах.

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. На мероприятии проходит голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый - это стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Поддержать выбор можно на сайте выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На фестивале свои клумбы представили все 89 регионов страны. Подмосковье продемонстрировало инновационный подход к городскому озеленению. Все растения, задействованные в композиции, обладают большими корневыми системами и помогают удерживать воду.

Такие технологии уже применяют в Подмосковье. Например, дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

«Мы не боремся с природой, а используем ее силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения», - рассказала ландшафтный дизайнер Марина Береснева.

На подмосковной клумбе можно увидеть растения, выращенные в местных питомниках. Это вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Все они любят воду и показывают декоративность в условиях влажности.

Выставки Фестивали Цветы ВДНХ
22 мая 2024, 16:09
Боксеры из Солнечногорска стали лучшими на областном турнире
Читайте нас в: Google Новости
Открытый турнир по боксу среди команд Московской области, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Солнечногорске. Местные спортсмены заняли 1-е место в общекомандном зачете.

Призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Также всем вручили памятные вымпелы и футболки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Соревнования прошли на базе спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Участие в турнире приняли 80 боксеров из Дмитрова, Клина, Химок, Зеленограда, Москвы и Солнечногорска. Округ представили спортсмены боксерских секций Дома детского творчества «Буревестник», бойцовского клуба «Кобра», физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово», спортивного комплекса «Металлург», центра физической культуры и массового спорта «Солнечногорье».

«По итогам команда Солнечногорска стала лидером в общекомандном зачете. Поздравляю с отличным результатом и желаю новых побед», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Дети Солнечногорск

Новости по теме