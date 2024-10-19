Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха

Качество выполненных работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора - это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», - рассказал Андрей Иванов.

Вместе с тем вблизи дороги установили современное светодиодное освещение. В общей сложности - восемь фонарей.

Напомним, что в Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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