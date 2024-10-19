19 октября 2024, 20:27

Пешеходное движение по мосту в селе Марфино запустят до 1 ноября

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Работы по ремонту моста соединяющего две части села Марфино проводят с учетом движения судов лодочной станции. Подходы к мосту также благоустроят.

Новый пешеходный мост соединит две части села Марфино. «Красный мост» построенный еще в XIX веке находился в полуразрушенном состоянии. Построенный в свое время военными понтонный мост стал крайне небезопасен. Мост через реку Уча сделали чтобы соединить одну часть села с другой, к тому же для жителей улицы Санаторной, где есть и многоквартирные, и частные дома, это единственный пусть до автобусной остановки.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая приняла решение о возведении нового моста. Установили новые железобетонные понтоны, которые отличают высокое качество и продолжительный срок службы, обустроят подходы к мосту, смонтируют сходни, проведут благоустройство и наладят освещение в ближайшее время. Появятся пешеходная дорожка к мосту, а на нем самом - ограждение.

Чтобы малые суда из лодочной станции расположенной в военном санатории могли проезжать под мостом, будет сделано соединение с помощью сходен и железного мостика.

Все сроки будут соблюдены, уже до первого ноября запланирован запуск пешеходного движения по новому мосту.

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Благоустройство Мытищи Строительство
19 октября 2024, 20:27
Спортсмены из Химок стали чемпионами Юношеской футбольной лиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Команды спортивной школы «Химки» завершили сезон в Юношеской футбольной Лиге — Центр. Самые младшие участники 2009 года рождения стали чемпионами турнира.

Спортсмены забрали золото турнира под руководством тренера Александра Сергеева. Завершающие соревнования провели 12 октября на стадионе «Новые Химки». Ребята из местной команды встретились с «Витязем» из Подольска. Победителями турнира футболисты выходили еще за четыре тура до его окончания. Торжественную церемонию закрытия сезона Юношеской Лиги провели в этот же день. Теперь команде представит городской округ в финале, который состоится в Сочи с 20 по 30 октября.

Напомним, что самые перспективные ребята из школы олимпийского резерва могут попасть в составы профессиональных футбольных клубов.

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Спортсмены Химки
19 октября 2024, 19:57
Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Пешеходную дорогу от дома № 27 в поселке Барвиха до местной амбулатории обустроили в Одинцове. Ее протяженность составляет 190 метров.

Качество выполненных работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора - это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», - рассказал Андрей Иванов.

Вместе с тем вблизи дороги установили современное светодиодное освещение. В общей сложности - восемь фонарей.

Напомним, что в Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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Одинцово Благоустройство Дороги
19 октября 2024, 19:57
Предприятие в Мытищах изготовило 28 вагонов метро для Белоруссии
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинский завод «Метровагонмаш» отправит новый подземный состав из 28 вагонов метро в Беларусь. Вагоны из Мытищ разрабатывались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена с учетом особенностей платформенных дверей.

Завод из Мытищ «Метровагонмаш» отправит в столицу Руспублики Беларусь 28 новых вагонов метро, заказанных Минским метрополитеном в марте 2023 года. Все семь четырехвагонных состава отправят в Минск к середине декабря.

Вагоны «Минск 2024» проектировались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена и отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта. Все новые поезда моторные, их конструкционная скорость составляет 90 километров в час, а срок службы - 30 лет.

Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов заявил, что предприятие готово и в будущем модернизировать белорусскую подземку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Минск Метро Заводы
19 октября 2024, 19:24
Завод оптических приборов из Красногорска представил продукцию на выставке в Москве
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Красногорский завод имени С. А. Зверева представил свою продукцию на международной специализированной выставке Orelexpo. Посетители могут увидеть бинокль и биатлонную мишень производства этого предприятия.

Предприятие из Красногорска поучаствовало в выставке в числе компаний холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. На ее стенде выставлены 20 экспонатов гражданских изделий. Это прицелы для охоты и спорта, лазерный симулятор и другая продукция.

Посетители выставки могут увидеть созданный в Красногорске бинокль БСВ 16×40 с гиростабилизацией и биатлонную мишень для стрельбы из пневматического оружия.

Организаторы выставки отмечают, что все демонстрируемые разработки сделаны с использованием передовых технологий и соответствуют высоким стандартам.

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Красногорск Выставки Заводы

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