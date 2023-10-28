Первый зимний заплыв провели любители моржевания в Подмосковье

В конце октября мало кто задумывается об открытии сезона купания, но только не любители моржевания в Электрогорске. Участницы клуба «Отмороженные амазонки» уже четвертый год устраивают заплывы в холодное время года.

Спортсменки неоднократно принимали участие в соревнованиях по зимнему плаванию и совсем скоро вновь отправятся завоевывать награды. Теперь они будут открывать и закрывать сезоны моржевания. Поддержать своих единомышленников приехали любители плавания из Балашихи, Ногинска, Орехово-Зуева и Москвы.

Председатель Федерации закаливания и зимнего плавания Москвы Андрей Замыслов рассказал, что уже второй год присутствует на открытии сезона моржевания в Подмосковье.

«Большое вам спасибо, девчонки, вы лучшие! Они посещают наши мероприятия с очень зажигательной программой. Спасибо вам, что вы есть» - поблагодарил участников Андрей Замыслов.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Так, для гостей провели уроки зумбы и табаты, научили стоять на гвоздях. Тех, кто оказался не таким морозоустойчивым, как «амазонки», отогревали горячим чаем и угощали вкусным пловом. Самые отважные смогли попробовать себя в моржевании.

Участница клуба «Отмороженные амазонки» Татьяна Соловьева рассказала о главной задаче движения.

«Когда мы публикуем свои ролики, когда мы снимаем свои танцы, мы тем самым вовлекаем людей вести здоровый образ жизни. И мы видим результат своей работы - наши ряды растут», - подчеркнула Татьяна Соловьева.

«Амазонки» представили яркую танцевальную программу. Девушки исполнили зажигательный танец, после чего отправились на заплыв. Некоторым новичкам этот опыт дался нелегко, но полученные эмоции стоили того. В конце мероприятия все желающие смогли попариться в бане и погреться у костра.

Яркое мероприятие никого не оставило равнодушным. Участники открытия решили обязательно посетить завершение сезона моржевания, а некоторые всерьез заинтересовались зимними заплывами.

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