Первый замглавы Можайского округа встретился с многодетными семьями
Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский провел встречу с многодетными семьями. Жители обратились к нему с вопросами по ремонту дорог и установке детской площадки.
Большая части жителей деревни Большое Новосурино это многодетные семьи. Их встреча с первым замглавы состоялась по поручению главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева.
Во время беседы обсудили, где разместить новую детскую площадку. Другие вопросы жителей касались ремонта автомобильных дорог.
«Спасибо каждому, кто пришел сегодня на встречу. Обратная связь очень важна в нашей работе, а собрания такого формата помогают нам понимать потребности жителей еще лучше. В ближайшее время все вопросы отработаем, определим сроки реализации каждого предложения», - сказал первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский.
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