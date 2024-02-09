Первый заместитель главы Лобни встретился с педагогами и родителями учеников школы № 8
Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев провел встречу с руководством, педагогами и родителями воспитанников дошкольного отделения школы № 8 имени Героя Советского Союза Будника. На повестке были вопросы уборки снега, ремонта здания здания и городского благоустройства.
Вадим Лебедев напомнил участникам встречи, летом в Лобне капитально отремонтируют школу № 5. Далее сформируют план по ремонту других образовательных учреждений округа.
Вадим Лебедев напомнил участникам встречи, летом в Лобне капитально отремонтируют школу № 5. Далее сформируют план по ремонту других образовательных учреждений округа.
Встречи заместителей главы Лобни с жителями проходят регулярно. Участники могут задать интересующие вопросы и передать поручения администрации муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Встречи заместителей главы Лобни с жителями проходят регулярно. Участники могут задать интересующие вопросы и передать поручения администрации муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
На встрече обсудили расчистку снега, ремонт крыши хозблока и фасада здания, а также благоустройство Центрального парка. Его реконструкция завершится к концу лета.