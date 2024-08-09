Первый заезд форума «Территория смыслов» завершился в Солнечногорске

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, уже шесть лет форум принимает у себя Солнечногорск. В этот юбилейный год новшеством стало то, что в первых четырех заездах участники делятся на две смены, которые проходят параллельно. Это позволяет ребятам из разных направлений взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и знаниями.

«Традиционно мы обеспечиваем участие в мероприятии делегации Московской области. Всего на восьми сменах федерального форума от Подмосковья принимают участие почти 90 человек», - рассказала Швелидзе.

Участники образовательной программы встретились с ведущими деятелями культуры и науки, олимпийскими чемпионами и блогерами. Эксперты и гости обсудили актуальные вызовы, стоящие перед страной, и поделились своим опытом.

Первый заезд форума «Семья» объединил 500 человек. На протяжении смены участники работали над предложениями для национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Второй заезд «Созидание» пройдет с 7 по 11 августа.

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