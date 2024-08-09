09 августа 2024, 19:47

Первый заезд форума «Территория смыслов» завершился в Солнечногорске

Платформа Росмолодежь. События
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Первый заезд «Семья» завершился в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Мероприятие проходит в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, уже шесть лет форум принимает у себя Солнечногорск. В этот юбилейный год новшеством стало то, что в первых четырех заездах участники делятся на две смены, которые проходят параллельно. Это позволяет ребятам из разных направлений взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и знаниями.

«Традиционно мы обеспечиваем участие в мероприятии делегации Московской области. Всего на восьми сменах федерального форума от Подмосковья принимают участие почти 90 человек», - рассказала Швелидзе.

Участники образовательной программы встретились с ведущими деятелями культуры и науки, олимпийскими чемпионами и блогерами. Эксперты и гости обсудили актуальные вызовы, стоящие перед страной, и поделились своим опытом.

Первый заезд форума «Семья» объединил 500 человек. На протяжении смены участники работали над предложениями для национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Второй заезд «Созидание» пройдет с 7 по 11 августа.

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Молодежь Фестивали
09 августа 2024, 19:59
Жители Химок почтили память летчика-героя Виктора Талалихина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Памятную акцию провели на Аллее Героев в Химках. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине легендарного ночного тарана вражеского бомбардировщика, который совершил советский летчик Виктор Талалихин.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историк Александр Титенюк рассказал присутствующим о героизме Виктора Талалихина и о том, какую важную роль сыграл его подвиг в битве за Москву.

«Важно помнить о подвигах наших героев не только в дни памятных дат. Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом, примеры мужества и самопожертвования особенно важны. Виктор Талалихин ценой своей жизни защитил небо столицы, став символом стойкости и героизма для многих поколений», - рассказала Инна Монастырская.

Заместитель Главы городского округа Николай Батышев напомнил жителями о необходимости помнить историю страны. Он отметил, что подвиги времен Великой Отечественной войны откликаются жителям современной России.

Патриотическому воспитанию молодежи и памяти о героях Великой Отечественной войны в Химках уделяют особое внимание. Жители округа могут изучить литературу 1940-х годов, посмотреть экспонаты музеев и услышать рассказы ветеранов из первых уст на портале виртуального музея «Химки 1941-9145: Все для фронта, все для Победы!» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм
09 августа 2024, 19:44
Более 3 километров газопровода уложили в Архангельском под Красногорском
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В поселке Архангельское активно реализуется программа газификации. Сейчас уложено 3024 метра распределительного газопровода, а к завершению строительно-монтажных работ его общая протяженность составит 3880 метров.

Новая инфраструктура позволит подключить к газу около 80 домов, что значительно улучшит качество жизни местных жителей. После завершения работ домовладельцы смогут установить в своих домах газовое оборудование. Как только будет готов пакет документов на пуск газа, специалисты Мособлгаза приступят к завершающему этапу работы и осуществят газификацию домовладений.

Отметим, что для получения льготной догазификации необходимо, чтобы граждане были собственниками (или членами семьи собственника) индивидуального жилого дома и имели место жительства в доме, подлежащем газификации.

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Красногорск Социальная газификация
09 августа 2024, 19:30
Кадетский класс Следственного комитета создадут в гимназии в Подольске
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Исполняющий обязанности руководителя главного управления Следственного комитета России по Московской области Ярослав Яковлев и директор «Гимназии имени Подольских курсантов» Наталья Квашенникова подписали договор о создании кадетского класса на базе гимназии. Основной целью является подготовка несовершеннолетних граждан к государственной службе.

Согласно условиям соглашения, стороны обязались к сотрудничеству в организации и функционировании кадетского класса, который будет направлен на реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

Планируется формирование у обучающихся патриотичного настроя, дисциплины и разностороннего развития. Яковлев и Квашенникова выразили уверенность в успешном и перспективном взаимодействии, которое будет способствовать воспитанию нового поколения граждан, готовых служить своему Отечеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Подольск Школьники
09 августа 2024, 19:12
Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах ввоза животных в ЕС
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило жителям региона о правилах ввоза животных в страны Евросоюза. С 16 сентября владельцы кошек и собак будут обязаны предъявить результаты анализов своих питомцев на наличие антител к вирусу бешенства.

Для теста необходимо заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу бешенства можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

В ведомстве посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов на вывоз животного и своевременно сделать своим питомцам прививку от бешенства.

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Исследования Сельское хозяйство Животные Евросоюз Вакцинация

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