15 апреля 2024, 15:07

Первый весенний забег прошел в лесопарке в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первый весенний забег прошел на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки. Маршрут проходил через живописные тропы, холмы и лыжные трассы Химкинского лесопарка.

Спортсмены соревновались на нескольких дистанциях в зависимости от возраста. Дети бежали один километр, а взрослые могли испытать себя на дистанциях 7,5, 12,8 и 25,9 километров.

Спортсменам во время забега предстояло преодолеть каньон и места, где проходил оборонительный рубеж времен Великой Отечественной войны. Весенний забег провели в Химках в 8-й раз.

Первое место среди женщин на дистанции 7,5 километров заняла Полина Дружинина. Спортсменка преодолела трассу за 40 минут и семь секунд. Серебро выиграла Анна Дубровина, а третьей стала Кира Дружинина. Среди мужчин на этой же дистанции лучшим стал Родион Шишкин, второе место занял Ярослав Карасс, бронзу выиграл Серафим Новиков.

«Эти семь с половиной километров были очень интересные: со множеством ручьев, оврагов и канав. Нужно было приложить много усилий, чтобы преодолеть эту дистанцию», - рассказал участник забега Евгений Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Объект доступен для жителей с 1 апреля.

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Спортсмены Химки
15 апреля 2024, 15:55
Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину
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Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину. Интерактивный попутчик утром проводит на работу, расскажет о погоде и пробках, пожелает удачного дня, а вечером встретит и сделает комплимент. Акционер предприятия, директор департамента маркетинга, рекламы и PR ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как всего за два года удалось наладить производство, а также в чем секрет успеха отечественных разработчиков.

По его словам, одна из самых сложных проблем, которую удалось решить - это поиск персонала.

«Финансовые вложения - это только 50 % успеха, а дальше это кропотливая работа по подбору и, конечно, руководители. Строительный рынок очень узкий, поэтому настоящих профессионалов найти достаточно сложно. Нам пришлось с нуля собирать весь штат сотрудников», - рассказал Колунов.

Он добавил, что отнюдь не деньги мотивировали персонал, а возможность поучаствовать в создании уникальной продукции.

«У нас самое передовое лифтовое оборудование из всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Мы меняем лифтостроительную отрасль. Наши лифты интерактивные, они с человеком взаимодействуют: лифт провожает человека на работу и встречает его вечером. Лифт вас поприветствует, сделает вам комплимент, подскажет прогноз погоды и даже рассчитает маршрут до офиса с учетом пробок», - добавил Колунов.

Дизайн уникальной лифтовой кабины создала студия Артемия Лебедева, а все технические разработки легли на плечи инженеров завода. Сейчас предприятие сформировало портфель заказов, и первая партия - 300 лифтов уже этим летом отправится к заказчикам по всей России.

«Это серийное производство, эту модель можно заказать прямо сейчас, она доступна на рынке и может появится в любом жилом комплексе. Наши планы на ближайшее будущее - создание высокоскоростных лифтов», - заключил Колунов.

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Серпухов Работа Заводы
15 апреля 2024, 15:25
Ключи от новых квартир вручили жителям Истры по льготным программам
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Ключи от нового жилья вручили сразу двум семьям в Истре. Так, Дарья Чернова получила квартиру по программе обеспечения жильем сирот, а семья Васильевых — по программе переселения из аварийного фонда.

Одной из тех, кому вручили ключи стала Дарья Чернышова. Девушка сирота, сейчас она студентка 3 курса очно-заочной формы обучения Государственного академического университета гуманитарных наук, по специальности «экономическая логистика».

«В этом году мы продолжаем реализацию программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года в рамках этой программы в собственные квартиры въедут в общей сложности 14 детей-сирот,» - отметила Татьяна Витушева.

Также ключи от квартиры получила семья Васильевых. Они переезжают в более комфортное жилье в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда.

В этом году в муниципалитете завершили расселение двух аварийных жилых домов – в поселке Первомайском и в поселке станции Манихино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Сирота Дарья Чернышова сейчас учится в Государственном академическом университете гуманитарных наук по специальности «Экономическая логистика». Девушке исполнилось 18 лет, и регион обеспечил ее жильем. Ключи от квартиры ей вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«В этом году мы продолжаем реализацию программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года в рамках этой программы в собственные квартиры въедут в общей сложности 14 сирот», - отметила Витушева.

Также ключи от новой квартиры получила семья Васильевых. Они переезжают в более комфортное жилье в рамках программы переселения из аварийного фонда. Напомним, в 2024 году в муниципалитете завершили расселение двух аварийных домов в поселке Первомайский и в поселке станции Манихино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Сироты Аварийное жилье
15 апреля 2024, 15:15
Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение по помощи пожилым и инвалидам на дому
Телеканал «360»
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Проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами запустили в Подмосковье в прошлом году. За это время он набрал большую популярность, обучение прошли свыше 600 человек. О важности этой работы в интервью «360» рассказал заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.

Получить социальную помощь на дому могут жители старшего возраста, инвалиды и участники СВО с ранениями. Сейчас на обслуживании находятся свыше 800 человек, за ними ухаживают около 600 помощников, больше половины из которых - родственники своих подопечных.

В зависимости от тяжести состояния человека, ему оказывают поддержку от 14 до 28 часов в неделю по 50 услугам - от помощи с питанием и гигиеническими процедурами до прогулок, чтения и общения.

За такой труд обученные помощники получают зарплату. Их трудоустраивают в социальные центры, а размер выплат зависит от отработанных часов. Многие берут на попечение не только своих близких, но и других нуждающихся.

«Самое главное - это быть добрым по отношению к людям с инвалидностью и пожилым. Очень важно - любить свое дело и любое дело, за которое ты берешься. Этот комплекс добра и любви - самое главное», - отметил Евгений Ермилов.

Помощь маломобильным жителям не ограничивается реабилитацией. По необходимости им содействуют в получении протезов, социальных услуг, выплат и поиске работы.

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Льготы Пенсионеры Работа Инвалиды
15 апреля 2024, 15:14
Администрация усилит контроль за проведением ярмарок в Лобне
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В городском округе Лобня проходит крупная ярмарка возле торгового центра «Поворот». Глава муниципалитета Анна Кротова лично проверила порядок и чистоту на торговых точках.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что целью проведения ярмарки является поддержка малого бизнеса и местных фермеров. Жители города могут приобрести продукцию напрямую у производителей.

«В целом, все в норме. Продавцы приветливые, торговые ряды аккуратные. Однако мое отношение - неоднозначное. В мою первую поездку на Красную Поляну внешний вид ярмарки вызвал много претензий, пришлось выносить предупреждение и следить за приведением в порядок», - рассказала глава округа.

Также она подчеркнула, что проведение ярмарки возле дома культуры «Чайка» недопустимо, поскольку это место предназначено для просвещения, развлечения, ярких мероприятий, а для торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Лобня Ярмарки

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