Первый весенний забег прошел в лесопарке в Химках

Спортсмены соревновались на нескольких дистанциях в зависимости от возраста. Дети бежали один километр, а взрослые могли испытать себя на дистанциях 7,5, 12,8 и 25,9 километров.

Спортсменам во время забега предстояло преодолеть каньон и места, где проходил оборонительный рубеж времен Великой Отечественной войны. Весенний забег провели в Химках в 8-й раз.

Первое место среди женщин на дистанции 7,5 километров заняла Полина Дружинина. Спортсменка преодолела трассу за 40 минут и семь секунд. Серебро выиграла Анна Дубровина, а третьей стала Кира Дружинина. Среди мужчин на этой же дистанции лучшим стал Родион Шишкин, второе место занял Ярослав Карасс, бронзу выиграл Серафим Новиков.

«Эти семь с половиной километров были очень интересные: со множеством ручьев, оврагов и канав. Нужно было приложить много усилий, чтобы преодолеть эту дистанцию», - рассказал участник забега Евгений Баранов.

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