Первый в России интерактивный лифт с искусственным интеллектом создали в Подмосковье

«Получился такой продукт, которого я никогда до этого не видел ни в России, ни за рубежом. Сегодня завод уже принимает заказы на наши инновационные лифты. Рынок интеллектуальных моделей стремительно развивается и то, что нам казалось фантазией еще несколько лет назад, теперь стало реальностью», - отметил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

«Раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, теперь же он превращается в эргономичное пространство с абсолютно иным уровнем интеллекта, особой атмосферой эстетики и комфорта, новым уровнем надежности и безопасности», - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Интерактивные лифты уже в этом году будут установлены в нескольких жилых комплексах российских городов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что умный лифт стал первой отечественной разработкой лифтовой техники следующего поколения, управляемой искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей.

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«Я всю жизнь хотел сделать лифт и все никак не удавалось. А тут такая удача пришла. Все мысли, желания и идеи, которые были в голове накоплены, как раз и воплотились. Обычно в лифт заходят, чтобы скорее выйти, а здесь люди будут хотеть там подольше находиться», - говорит дизайнер Артемий Лебедев.

Интерактивная кабина оснащена искусственным интеллектом - это первая отечественная разработка лифтовой техники нового поколения. Она отвечает современным требованиям безопасности и умеет подстраиваться под каждого человека, запоминая его. Такой лифт утром проводит на работу, а вечером спросит, как прошел день. Не оставит и без комплиментов.