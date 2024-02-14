Первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер заработал в Институте ядерной медицины в Химках

Новый сканер обладает одним из самых высоких уровней пространственного разрешения - до 1,85 миллиметра. С его помощью специалисты могут даже на ранних стадиях выявлять злокачественные опухоли, включая рак молочной железы, легких и мозга.

Кроме того, аппарат повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 93%. Это в несколько раз выше, чем при использовании других методов. Еще одно достоинство - сокращение времени облучения, что повышает безопасность процедуры и уменьшает долю излучения на 82%.

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что специалисты в ближайшее время начнут работать на совершенно новом аппарате, аналогов которому не существует в России.

«Это позволит спасти множество жизней», - добавила она.

Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что теперь каждый пациент получил возможность пройти диагностику и получить результаты в сжатые сроки. Сделать это можно по программам обязательного медицинского страхования.

«Это крайне важно для своевременного и качественного лечения», - подчеркнул глава округа.

Институт ядерной медицины в Химках - крупнейший центр ядерной медицины в России. Всего на создание центра потратили порядка восьми миллиардов рублей. Его площадь составляет 23 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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