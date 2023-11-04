04 ноября 2023, 14:47

Первый в Подмосковье завод по переработке ТКО в энергию откроют в Воскресенске

РИА «Новости»
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Первый в Московской области завод по переработке мусора в электроэнергию начнет работать в городском округе Воскресенск в марте–апреле 2024 года. Об этом ТАСС рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

Первый в Московской области завод по переработке мусора в электроэнергию начнет работать в городском округе Воскресенск в марте–апреле 2024 года. Об этом ТАСС рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, во второй половине года в регионе появятся еще три таких завода, а к концу 2025-го подобное предприятие заработает в Казани.

«Вчера я посетила подмосковный завод в Свистягине. Данный комплекс мы будем запускать ориентировочно в марте–апреле следующего года», - сообщила Абрамченко.

Она добавила, что на воскресенском заводе разместится уникальное российское оборудование - от турбины до фильтров по улавливанию твердых частиц. Это будет один из самых современных комплексов по мировым оценкам.

Зампред правительства напомнила, что для властей важно добиться сокращения захоронения отходов вдвое. Этого можно добиться либо через материальную утилизацию (извлечение полезных фракций), или - более сложно - через энергетическую. Абрамченко отметила, что необходимо взвешенно подойти к строительству новых объектов в этой сфере, оценив мнение жителей и возможности энергетического рынка.

Заводы Воскресенск Мусор
04 ноября 2023, 12:14
Жители Лобни посетили ВЗУ в Красной Поляне и попробовали воду на вкус
Unsplash
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Жители микрорайона Красная Поляна в Лобне вместе со специалистами городской администрации посетили водозаборный узел и проверили механизмы очищения питьевой воды. Лобненцы смогли посмотреть на процесс обработки и попробовать воду на вкус.

«Здесь вода чистая, вкусная. Воду очищают, не спорю», - отметила жительница Лобни Мария Давыденко.

Начальник участка водозаборных узлов Сергей Виноградов рассказал, что специалисты стараются часто менять фильтры в станции обезжелезивания, чтобы не допускать образование осадка. По его словам, вода в регионе жесткая, но чистая и качественная.

«Вроде неплохо. Нормально. Хорошая вода. Налет на чайнике есть, а так в принципе мы вот пьем из-под крана», - добавила жительница Красной Поляны Яна Афонина.

Городские власти модернизируют в Лобне пять водозаборных узлов. Благодаря губернаторской программе «Чистая вода» на ВЗУ, которым уже более 60 лет, установили новейшее оборудование, которое в автоматическом режиме эффективно избавляет воду от примесей.

Ранее в городском округе Солнечногорск продолжилось строительство очистных сооружений. Новый объект будет очищать воду с помощью новейших технологий очистки и обработки.

ЖКХ Лобня
03 ноября 2023, 21:49
Финал конкурса «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске
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Финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске. Победителям вручили традиционные призы — самовары с тульскими пряниками.

Призеры получили дипломы, цветы, а также традиционные подарки - тульские пряники и самовары.

Первое место в конкурсе профессионалов заняла учитель английского языка, классный руководитель восьмого класса школы № 9 Наталья Клочкова.

Второе место присудили учителю географии и классному руководителю восьмого класса в школе № 2 Марии Смарченковой. На третьей строчке оказалась учитель начальных классов школы «Наши традиции» Мария Беспалова.

Школы Учителя Воскресенск
03 ноября 2023, 19:39
Минтранс Подмосковья: более 300 нелегальных такси выявили у аэропортов с начала года
Минтранс Подмосковья
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Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля и правоохранительные органы провели рейды у аэропортов. В ходе проверок удалось выявить около 320 нелегальных перевозчиков с начала года.

«Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты, остановки общественного транспорта и стоянки рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами», - рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

За десять месяцев у аэропорта Шереметьево выявили 120 нарушителей, у Домодедово - 101, у Жуковского - 34. Все транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки.

Пассажирам напоминают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно - водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто. Проверить легальность такси можно на сайте.

Подмосковные дороги отремонтировали исключительно с применением новой асфальтобетонной смеси в этом году. Она дольше сохраняет качество и значительно улучшает покрытие. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году обновили более 1,5 тысячи километров трасс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:59
Технадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье
Фото Минэкологии
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За неделю Гостехнадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье. Инспекции прошли в Красногорске, Дмитрове, Серпухове и других округах. Отмечается, что нарушений в их работе не выявили.

«Первая и самая важная причина проведения проверок - это безопасность посетителей. Ведь любой аттракцион может представлять опасность для здоровья и жизни людей, если он не находится в должном состоянии, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять неисправности, что помогает сохранить аттракционы в хорошем состоянии и продлить их срок службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Такси

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