Первый в Подмосковье завод по переработке ТКО в энергию откроют в Воскресенске

Первый в Московской области завод по переработке мусора в электроэнергию начнет работать в городском округе Воскресенск в марте–апреле 2024 года. Об этом ТАСС рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, во второй половине года в регионе появятся еще три таких завода, а к концу 2025-го подобное предприятие заработает в Казани.

«Вчера я посетила подмосковный завод в Свистягине. Данный комплекс мы будем запускать ориентировочно в марте–апреле следующего года», - сообщила Абрамченко.

Она добавила, что на воскресенском заводе разместится уникальное российское оборудование - от турбины до фильтров по улавливанию твердых частиц. Это будет один из самых современных комплексов по мировым оценкам.

Зампред правительства напомнила, что для властей важно добиться сокращения захоронения отходов вдвое. Этого можно добиться либо через материальную утилизацию (извлечение полезных фракций), или - более сложно - через энергетическую. Абрамченко отметила, что необходимо взвешенно подойти к строительству новых объектов в этой сфере, оценив мнение жителей и возможности энергетического рынка.