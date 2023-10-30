Первый в Подмосковье турнир «Школьной лиги» начнется в Балашихе в ноябре

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об образовательных кластерах , которые вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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Всего 28 команд: 14 из северной и столько же из южной части города. Каждая представит свою школу. Соревноваться будут в четырех видах спорта: футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. После отборочных этапов команды встретятся в плей-офф.

Сыграют юные спортсмены около 700 матчей. Поощрять школьников будут тематическими призами. Это будут, например, билеты на спортивные события, встречи с именитыми спортсменами. Такой турнир в Подмосковье проведут впервые.