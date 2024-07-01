Первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф установили в МОНИКИ

«Оборудование будет применяться при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также онкологических пациентов. Врачи смогут получать более полный набор данных об анатомических особенностях пациента за одно исследование, что исключает назначение дополнительных обследований», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На закупку и установку нового аппарата КТ направили почти 150 миллионов. Оборудование будет работать круглосуточно. В сутки на нем планируется проводить около 30 исследований.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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