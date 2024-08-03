Первый в Подмосковье медицинский симуляционный центр открылся в Одинцове

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с депутатом Совета депутатов Одинцовского округа Ниной Гинтовой осмотрел новый центр. Также на встрече присутствовала сотрудник Одинцовской областной больницы Елена Горбачева.

«На этих тренажерах наши медики смогут постоянно заниматься и повышать свою квалификацию. Сюда же мы будем отправлять и практикантов. Так же и те, кто будет устраиваться к нам в больницу, смогут показывать свои навыки. Благодаря центру, в округе станет больше высококлассных специалистов», - отметил Андрей Иванов.

Здесь будут обучать не только врачебный, но и средний медицинский персонал. Например, медсестры отработают постановку капельницы, уколы, правильное измерение давления и освоят другие навыки.

В Центре есть мультидисциплинарный класс. Там отрабатывают навыки командной работы. Здесь находятся помещения полностью похожие на кабинет врача общей практики, врача-педиатра и ультразвуковой диагностики.

Также для отработки практики неонатологов, педиатров и детских сестер здесь есть два манекена. Один из которых - ребенок. На нем можно отрабатывать навыки первичного осмотра, постановки катетеров, наложения повязок, пальпации и другие. Другой важный навык - отработка реанимации новорожденных. Здесь имитируют оказание сердечно-легочной реанимации ребенку, который рожден в асфиксии.

В планах руководства превратить учреждение в научно-учебный центр. Сюда смогут привлекать специалистов разных направлений, начиная с хирургии и заканчивая акушерством, а также проводить профессиональные мастер- классы.

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