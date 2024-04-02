Первый в Подмосковье эндокринологический центр открылся в Дмитрове
Новый межрайонный эндокринологический центр открылся в Московской области. В нем могут наблюдаться пациенты из Дмитрова, Дубны и Талдома.
По словам руководителя центра Ольги Данилиной, только в Дмитровском городском округе лечится более пяти тысяч человек с эндокринными заболеваниями.
«Нашей больницей накоплен огромный опыт по профилактике и лечению этого класса заболеваний», - рассказала Дмитриева.
Медицинское учреждение находится в консультационно-диагностическом центре рядом со взрослой поликлиникой в Дмитрове. Помимо врачей врачей-эндокринологов есть кабинет и хирурга.
«Здесь также работают кабинеты школы сахарного диабета, диабетической стопы, диабетической ретинопатии. Центр будет находиться в тесном взаимодействии с региональными эндокринологическими центрами, созданными на базе Видновской больницы и МОНИКИ имени Владимирского», - добавила Данилина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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