Первый в Подмосковье экологическо-образовательный центр откроют в Щелкове 20 октября
В Щелкове 20 октября откроют первый в Подмосковье экологический центр «Добрый Пластик». Его разместят на базе юношеской библиотеке на Талсинской улице, 4А. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ области.
«В открытии центра в качестве почетных гостей примут участие представители Всероссийского общества охраны природы, российского экологического общества „Движения первых“, ГПБУ „Мосприрода“, регионального оператора по обращению с ТКО компания ООО „Хартия“, курируемого министерством ЖКХ Московской области, представители администрации и депутаты Мособлдумы, а также партнеры экоцентра», - уточнили в ведомстве.
На открытии организуют учебно-развлекательную программу с квестами, конкурсами и интерактивными лекциями. Мероприятие начнется в 14:30.
Центр появился при поддержке фонда «География Добра».
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