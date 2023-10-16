Первый в городе виртуальный концертный зал открыли в Балашихе 13 октября

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Гости Дворца культуры «Балашиха» погрузились в атмосферу 1960-х и послушали выступление участника Первого Международного конкурса имени Чайковского, а также виртуально побывали в Москве и Санкт-Петербурге.

«Многие могут сказать, что все эти выступления можно посмотреть и дома по интернету. Но виртуальный концертный зал - это хорошая качественная аппаратура, большой экран на сцене, а также возможность встретиться и пообщаться с единомышленниками, обсудить интересные темы», - сказала заместитель начальника управления культуры администрации городского округа Балашиха Марина Чернова.

Сначала гостей погрузили в тему цифровой культуры и показали фрагмент фильма Игоря Таланкина «Чайковский». Также на экране была хроника культурных событий Подмосковья и всей страны этого лета.

После здесь будут проводить онлайн-включения из лучших концертных залов России и мира.

Всероссийский виртуальный концертный зал - это социальный проект Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Благодаря ему люди смогут слушать записи и смотреть онлайн концерты известных коллективов и солистов во всех регионах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые задачи для Подмосковья. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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