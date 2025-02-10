Первый в 2025 году отбор заявок на получение IT-грантов начался в Подмосковье

Подмосковные IT-компании могут получить от региона финансовую поддержку при приеме на работу не менее пяти специалистов. Размер гранта зависит от квалификации сотрудников и варьируется от 96 до 600 тысяч рублей в год, рассказали в областном Мингосуправлении.

«Эта мера способствует укреплению IT-сектора и стимулирует создание новых рабочих мест в Московской области, что является ярким примером того, как государственная поддержка приносит пользу как бизнесу, так и региону», - сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Подать заявку на получение поддержки могут аккредитованные в Минцифры России компании.

Узнать больше об условиях можно по ссылке.