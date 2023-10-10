Первый тур открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги прошел в Подмосковье в выходные

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Открытие чемпионата прошло в Сергиевом Посаде. На лед вышли местная команда «МФЮА» и «Просвет» из Мытищ. Со счетом 4:3 выиграли хозяева площадки. В матче между «ВА ВКО» из Твери и «РГСУ» из Клина победили первые. Самый результативный матч состоялся в Балашихе - там сразились местные «НИИИ» и «МПУ» из Ивантеевки, победили хозяева со счетом 14:8.

В следующей игре «РМАТ» из Воскресенска победил «Губернский колледж» из Серпухова со счетом 11:3, а матч между «РТА» из Химок и «Колледж Подмосковье» из Лобни завершился с результатом 1:5 в пользу последних.

В матче между «МФЮА» из Ступина и «КГУ» из Калуги лучшими оказались подмосковные студенты. Электростальцы «МПУ» обыграли «ВЛГУ» из Владимирской области, а «ГСГУ» из Зарайска уступили подольчанам «ПССИ» со счетом 8:0.

Узнать расписание всех игр можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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