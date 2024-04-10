Первый тур конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье
Последнее конкурсное испытание первого тура «Учителя года» прошло в Подмосковье. Участники провели классный час, самостоятельно выбрав темы занятий.
На занятиях педагоги обсудили с детьми актуальные вопросы экологии, сохранения исторической памяти, гражданственности и другие. Жюри оценивали не только актуальность и обоснованность выбранных тем, но и творческий подход учителей.
Жюри выберут 15 победителей, которые пройдут во второй тур конкурса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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