Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске в июне

В мероприятиях фестиваля примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов. Творческое мероприятие соберет поклонников театра, студентов театральных вузов, а также профессионалов кино и театра.

«Тема учителей и учеников у каждого отзывается по-своему. Моим учителем на протяжении четырех лет обучения в ГИТИСе был наш мастер курса - Олег Львович Кудряшов. Он рассказывал про такой особенный театр, в котором возможно все. Современный театр таким и должен быть - живым. Такой театр наполнен энергией, самой жизнью, которую вдыхают в него наши Мастера, актеры, да и сами зрители, становясь соучастниками невероятного, свободного, творческого процесса. С удовольствием приму участие в образовательной программе фестиваля, пообщаюсь с молодежью, начинающими артистами. Потому что с молодым поколением нужно разговаривать, и делать это искренне», - прокомментировала основную тему фестивальной программы актриса Юлия Пересильд.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18:00 на фонтанной площади в Ногинске. В рамках фестивальной программы будут работать выставки и мастер-классы, театральные коллективы на сцене «Мособлдрамы» представят свои постановки.

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