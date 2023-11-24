Первый спектакль для детей с проблемами зрения пройдет в Московском областном театре драмы и комедии 3 декабря

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что 3 декабря в театре представят адаптированную сказку «Золотой цыпленок, или Мой папа самый лучший», а 10 декабря ребята с проблемами зрения приглашаются на спектакль «Кот в сапогах». Прямое тифлокомментирование проведет Янина Исаичкина - профессионал высшей категории.

Адаптировать спектакли для зрителей с инвалидностью по зрению стало возможным благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

«Проект позволит взрослым и детям с проблемами зрения насладиться спектаклями в нашем театре. С этой целью в театр уже передано специальное оборудование», - рассказал директор Мособлдрамы Андрей Артемьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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